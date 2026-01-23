Edinilen bilgiye göre, son zamanlarda yaşanan yoğun yağış nedeniyle bölgede yer alan barajlar olumlu etkiledi.

Kahramanmaraş’ın Gözleri Yağışlarda İş Başında!
Kahramanmaraş’ta, Ceyhan Nehri Havzalarının beslediği barajlarda bugün itibariyle barajlarda aktif doluluk oranları şöyle; Menzelet 2025 yılı yüzde 52- 2026 yılı yüzde 24, Sır Barajı 2025 yılı yüzde 17- 2026 yılı yüzde 20, 2025 yılı Ayvalı yüzde 2- 2026 yılı yüzde 2, Kartalkaya 2025 yılı yüzde 27-2026 yılı yüzde 13, Kılavuzlu 2025 yılı yüzde 33- 2026 yılı yüzde 45, Sarıgüzel 2025 yılı yüzde 90- 2026 yılı yüzde 79, Kandil 2025 yılı yüzde 22- 2026 yılı yüzde 19, Adatepe 2025 yılı yüzde 45- 2026 yılı yüzde 43.