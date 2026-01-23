Edinilen bilgiye göre, son zamanlarda yaşanan yoğun yağış nedeniyle bölgede yer alan barajlar olumlu etkiledi.
Kahramanmaraş’ta, Ceyhan Nehri Havzalarının beslediği barajlarda bugün itibariyle barajlarda aktif doluluk oranları şöyle; Menzelet 2025 yılı yüzde 52- 2026 yılı yüzde 24, Sır Barajı 2025 yılı yüzde 17- 2026 yılı yüzde 20, 2025 yılı Ayvalı yüzde 2- 2026 yılı yüzde 2, Kartalkaya 2025 yılı yüzde 27-2026 yılı yüzde 13, Kılavuzlu 2025 yılı yüzde 33- 2026 yılı yüzde 45, Sarıgüzel 2025 yılı yüzde 90- 2026 yılı yüzde 79, Kandil 2025 yılı yüzde 22- 2026 yılı yüzde 19, Adatepe 2025 yılı yüzde 45- 2026 yılı yüzde 43.