Her yılın ilk günlerinde basınla biraraya gelen Başkan Narlı, bugün de bu geleneğini bozmayarak bir grup gazeteci ile KTB'de buluştu. Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen buluşmada 2025 yılını değerlendiren Başkan Narlı, 2026 yılından beklentiler hakkında da görüşlerini paylaştı.

Kahramanmaraş'ın sıkıntılarının tespiti ile çözümü noktasında daha etken olabilmek için KMTSO bünyesinde 20 üyeli Yüksek İstişare Kurulu oluşturulduğu bilgisini de veren Narlı, daha iyi ve daha güzel bir Kahramanmaraş için çalışmaya devam edeceklerini de vurguladı.