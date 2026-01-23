Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yeniden etkili olan kar yağışının günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkilememesi için tüm birimleriyle sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi amacıyla ekipler, şehrin dört bir yanında yoğun bir mesai harcıyor.Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; şehir merkezinde başta ana arterler olmak üzere cadde, bulvar ve sokaklarda kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamaları titizlikle gerçekleştiriliyor. Kar yağışının ulaşımı aksatmaması adına özellikle trafik yoğunluğunun yüksek olduğu güzergâhlar öncelikli olarak kardan temizlenerek ulaşıma açık tutuluyor.

Ekipler Gece Boyunca Sahada

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yalnızca gündüz saatlerinde değil gece boyunca da çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte oluşabilecek buzlanma riskine karşı önleyici tedbirler alınırken, kritik noktalarda tuzlama ve solüsyon uygulamalarına ağırlık veriliyor. Böylece hem sürücülerin hem de yayaların can ve mal güvenliği sağlanıyor.

Ana Ulaşım Akslarında Kesintisiz Çalışma

Şehir merkezinde yürütülen karla mücadele çalışmaları kapsamında ekiplerin yoğun olarak görev yaptığı adresler arasında Dulkadiroğlu’nda; Tevfik Kadıoğlu Bulvarı, Büğlek Caddesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Salman Zülkadiroğlu Bulvarı, Vezir Hoca Bulvarı, Hikmet Kabakcı Caddesi gibi araç sirkülasyonunun yoğun olduğu lokasyonlar yer aldı.Onikişubat’taise; Şekerdere Bulvarı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Ahmet Uncu Caddesi ve Alparslan Türkeş Bulvarı gibi ana ulaşım akslarında çalışmalar aralıksız devam ediyor.