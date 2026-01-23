Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, karla mücadelede 60 adet iş makinesi ve 150 personel ile ilçenin dört bir yanında yoğun bir çalışma yürütüyor.

Kar yağışının başladığı ilk andan ilçe genelinde önceden belirlenen kritik noktalara konuşlandırılan araçlar sahaya çıkarılırken, şantiyelerde hazır bekleyen ekip ve iş makineleri de karla mücadele görevine sevk edildi.

Özellikle belediyenin sorumluluk alanında bulunan mahalle araları ve sokaklarda kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

“Kara müdahale planları anlık güncelleniyor”

Ulaşımın aksamaması ve buzlanmaya bağlı olası kazaların önüne geçilmesi amacıyla ekipler, gece gündüz demeden sahada görev yapıyor.

Ekipler, kar yağışının yoğunluğuna göre müdahale planlarını anlık olarak güncellerken, öncelik acil ulaşım güzergâhları, hastane yolları, okul çevreleri ve ana arterlere veriliyor. Vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşım sağlaması için tüm imkânlarını seferber eden Onikişubat Belediyesi, kar yağışı süresince çalışmalarına aralıksız devam edecek.

“Tüm imkanlarımızı seferber ettik”

Karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, vatandaşların güvenliği ve ulaşımın sürekliliğinin öncelikleri olduğunu vurguladı. Başkan Toptaş,

“Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren tüm ekiplerimizi sahaya yönlendirdik. İlçemiz genelinde 60 iş makinesi ve 150 personelimizle karla mücadele çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Özellikle mahalle araları ve sokaklarda ulaşımın aksamaması için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın günlük yaşamlarının olumsuz etkilenmemesi adına tüm imkânlarımızı seferber ettik” dedi.

Başkan Toptaş ayrıca, ekiplerin kar yağışının seyrine göre çalışmalarını anlık olarak planladığını belirterek, “Acil ulaşım güzergâhları, hastane yolları ve ana arterler başta olmak üzere tüm sorumluluk alanlarımızda gerekli müdahaleleri gerçekleştiriyoruz. Hemşehrilerimizden de kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

Onikişubat Belediyesi’nin bilgilendirmesinde ise sürücülerin ve vatandaşların kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıda bulunulurken, olası olumsuzlukların belediyeye bildirilmesi halinde ekiplerin hızla müdahale edeceğini ifade etti.