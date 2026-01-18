Karşılaşmaya yoğun taraftar desteğiyle başlayan Kahramanmaraşspor, ilk yarıda oyunun kontrolünü zaman zaman eline alsa da son vuruşlardaki etkisizlik nedeniyle gol bulamadı. Dengeli geçen ilk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıda da oyunda denge bozulmazken, Niğde Belediyespor 65. dakikada yakaladığı fırsatı değerlendirdi. Murat Köleoğlu’nun uzun pasında savunma arkasına sarkan Barış Şen, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı soğukkanlı vuruşla takımını öne geçirdi.
Golden sonra baskısını artıran Kahramanmaraşspor, beraberlik golü için rakip kalede etkili olmaya çalıştı. Kanatlardan geliştirilen ataklar ve ceza sahası içerisindeki karamboller sonuç getirmeyince, karşılaşma Niğde Belediyespor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla son dört haftada yenilgi yüzü görmeyen Kahramanmaraşspor’un çıkışı sona ererken, temsilcimiz gelecek hafta oynayacağı karşılaşmada kaybettiği puanları telafi etmeyi hedefliyor.