Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, sosyal medya hesabında 500 bin sosyal konut projesinde, başvuru tarihleri, fiyat ve kontenjan detaylarının açıklandığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, x hesabında sosyal konut projesinde, başvuru tarihleri, fiyat ve kontenjan detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yüzyılın en büyük konut projesinde detaylar, 500 bin sosyal konut projesinde, başvuru tarihleri, fiyat ve kontenjan detayları belli oldu. Bu dev proje ile ilgili en çok merak edilenleri sizin için bir araya getirdik. başvuru tarihleri ve kanalları konut kontenjanları ve öncelikler Anadolu ve İstanbul Fiyat-Taksit bilgileri."