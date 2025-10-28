Depremin ardından bölgede kısa süreli panik yaşanırken, can kaybı olmadığı bildirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kullanılmayan 3 binanın ve 1 dükkanın yıkıldığını, 3 vatandaşın da panik nedeniyle hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

“Köylerde olumsuz bir durum yok”

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AFAD ve ilgili kurumların ekiplerinin hızla bölgeye yönlendirildiğini belirterek, “Sındırgı’da meydana gelen deprem sonrası tüm ekiplerimiz sahada. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi afetlerden korusun.” ifadelerini kullandı.

Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu ise saha tarama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Şu ana kadar can kaybı tespit edilmedi. Birkaç noktada yıkım var, köylerden olumsuz bir haber gelmedi.” dedi.

Hasarlı binalar çöktü

Depremde Akhisar Caddesi’nde iki, Cumhuriyet Meydanı’nda ise bir bina tamamen yıkıldı. Edinilen bilgilere göre, Akhisar Caddesi’ndeki binalar daha önceki depremlerde hasar gördüğü için mühürlenmişti. Cumhuriyet Meydanı’nda yıkılan 2 katlı binanın altında 3 dükkan bulunduğu, üst katlarının ise depo olarak kullanıldığı öğrenildi.

Yerlikaya’dan uyarı: “Riskli yapılara girmeyin”

TRT Haber canlı yayınında konuşan Bakan Yerlikaya, “Kırsal kesimde 75 köyde tarama yaptık, yıkılan enkaz yok. 4 bina yıkıldı ama bu yapılar daha önce hasar almış ve boşaltılmıştı. Şu anda yaşam kaybı yok. Vatandaşlarımızdan ricamız, riskli binalara kesinlikle girmemeleridir.” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, bölgede elektrik kesintisi yaşanmadığını, okullar ve camilerin ise vatandaşlara açık tutulduğunu belirtti. Ayrıca, Balıkesir genelinde okullar tedbir amacıyla bir günlüğüne tatil edildi.