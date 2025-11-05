İşçi dayanışması ve emek mücadelesinin tanınmış isimlerinden Mustafa KİRENLİ, İstanbul İl Başkanlığı görevine getirildi.

Bu atama, İŞÇİDER’in yalnızca örgütsel genişlemesinin değil, aynı zamanda İstanbul’da emeğin sesi, adaletin gücü ve dayanışmanın kalbinin atmaya başlamasının da simgesidir.

AKKUŞ: “İSTANBUL’DA EMEĞİN BAYRAĞI YÜKSELECEK”

İŞÇİDER Genel Başkanı Muttalip AKKUŞ, yapılan atamayla ilgili değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul, emeğin nabzının attığı yerdir. Bu şehirde adaletin ve dayanışmanın kurumsallaşması bizim için büyük bir anlam taşımaktadır.

Sayın Mustafa Kirenli Başkanımız, işçilerin sesi olacak; emeğin onurunu ve dayanışmanın gücünü İstanbul’un her noktasına taşıyacaktır.”

Akkuş, İŞÇİDER’in mücadelesinin özünü “alın terinin hakkını savunmak” olarak tanımlayarak, işçilerin her koşulda yanlarında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

KİRENLİ: “HER EMEKÇİNİN YANINDA, HER ZORLUKTA OMUZ OMUZA”

Yeni İstanbul İl Başkanı Mustafa KİRENLİ, göreve başlamasının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Hayatım boyunca emek mücadelesinin içinde oldum.

Şimdi bu mücadeleyi İŞÇİDER çatısı altında daha güçlü ve daha örgütlü bir şekilde sürdüreceğiz.

İstanbul’un her ilçesinde emek danışma merkezleri kurarak, işten çıkarılan, mobbinge maruz kalan veya haksızlığa uğrayan hiçbir kardeşimizin yalnız kalmaması için çalışacağız.”

Kirenli, İstanbul yapılanmasının sadece bir teşkilatlanma değil, aynı zamanda dayanışma kültürünün kurumsallaşması anlamına geldiğini belirtti:

“Emeği bir geçim aracı değil, bir onur meselesi olarak görüyoruz. Bu anlayışla hareket edeceğiz.”

HER İŞÇİ İÇİN ADALET VE DESTEK

İŞÇİDER, İstanbul yapılanmasıyla birlikte işçilere 7/24 hukuki ve sosyal destek sağlayacak yeni bir sistem kurdu.

Dernek bünyesindeki 23 hukuk müşaviri, iş kazaları, haksız fesih, sigorta ihlali, tazminat ve mobbing gibi konularda doğrudan danışmanlık hizmeti verecek.

Ayrıca işçilerin sadece hukuki değil, psikolojik ve sosyal yönden de güçlenebilmesi amacıyla uzman ekipler aracılığıyla rehberlik ve dayanışma programları yürütülecek.

“İŞÇİDER, emeğiyle yaşayan herkesin sığınağı, güvencesi ve sesi olmaya devam edecektir.”

İSTANBUL’DAN TÜRKİYE’YE DAYANIŞMA MESAJI

İŞÇİDER, İstanbul’da başlattığı bu yeni dönemle birlikte Türkiye genelinde emek mücadelesine yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyor.

Kamu çalışanından sanayi işçisine, sağlık personelinden genç stajyere kadar her birey, artık İŞÇİDER’in dayanışma şemsiyesi altındadır.

İŞÇİDER, emeğin ve adaletin sesi olarak, Türkiye’nin dört bir yanında dayanışma ağını genişletmeye kararlılıkla devam ediyor.