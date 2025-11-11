AK Parti Genel Merkezinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası basın toplantısı düzenleyen Çelik, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Çelik, “Cumhur İttifakı’nda kriz bekleyen bir sektör var. Marjinal ve aşırı uçlarda dolaşan odaklar bunun üzerine senaryo üretiyor. Ancak ittifak sağlam bir zemine sahiptir.” ifadelerini kullandı.

“Cumhur İttifakı’nda çatlak yok”

İttifakın bütünlüğünün korunduğunu vurgulayan Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Cumhur İttifakı’nda çatlak, kırılganlık yok. Bu şer şebekelerinin bölge barışına ne tür zararlar vermeye çalıştığını görüyoruz. Cumhur İttifakı krizleri aşmanın ittifakıdır. Koalisyonlar krizlerle yönetilir, Cumhur İttifakı ise krizleri çözme iradesi üzerine kuruludur.”

Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin olası görüşmesine dair soruya ise, “Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bahçeli’nin takvimine göre belirlenecek. Bu hafta içinde, çarşamba veya perşembe günü gerçekleşmesini bekleyebiliriz.” yanıtını verdi.