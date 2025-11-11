Varlık yönetim şirketleri ve TOKİ’ye olan borçlar da dahil edildiğinde, yurttaşların toplam finansal borcu 5 trilyon 682 milyar liraya ulaştı. Ekim ayında bireysel kredi borçları 116 milyar lira artarak 2 trilyon 818 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi ise 103 milyar lira artarak 2 trilyon 704 milyar liraya yükseldi. 2024 sonuna göre borçlarda yüzde 40,2 artış yaşanırken, yıl başından bu yana toplam borç 1 trilyon 611 milyar lira arttı.

Bankaların takibinde milyonlarca kişi

Bankalar ve finans kuruluşlarının tahsil edemediği bireysel kredi ve kredi kartı alacakları 31 Ekim itibarıyla 221 milyar liraya ulaştı. Bu rakam, yılbaşından bu yana batık kredilerde yüzde 98 oranında artış yaşandığını gösteriyor.

TOKİ ve varlık yönetim şirketlerine borçlar

Merkez Bankası verilerine göre yurttaşların TOKİ’ye olan borçları 80 milyar liraya, varlık yönetim şirketlerine olan borçları ise 79 milyar liraya çıktı. Bu durum, ev sahibi olma umuduyla borçlanan yurttaşların da artık ödeme güçlüğü yaşadığını ortaya koyuyor.

Bankalar tarafından takibe alınan kişi sayısı

2025’in ilk dokuz ayında, bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen 1 milyon 661 bin kişi bankalar tarafından takibe alındı. Ocak-eylül döneminde:

1 milyon 8 bin 777 kişi bireysel kredi,

1 milyon 261 bin 958 kişi kredi kartı borcunu ödeyemedi.

Mükerrer kayıtlar çıkarıldığında, toplam 1 milyon 660 bin 750 kişi kara listeye eklendi. Önceki yıllardan borcu devam edenlerle birlikte, bugün 4 milyon 164 bin 702 kişi bankaların takibinde bulunuyor.

Ekonomi uzmanları, borç sarmalının boyutunun, uygulanan politikaların halkın refahını değil bankaların kârını büyüttüğünü gösterdiğini belirtiyor. Faiz ve vergi yüklerinin sürdüğü, yurttaşların nefes alamadığı bir tablo ortaya çıkıyor.



