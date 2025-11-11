ABD’nin korumacı gümrük tarifeleri gibi küresel ticaret politikalarındaki belirsizliklere rağmen Türkiye, hem tamamlanmış araç üretiminde hem de tedarik sanayisinde öne çıkan ülkeler arasında yer aldı.

Geçmiş yıllara bakıldığında otomotiv ihracatı, 2024’te 30,5 milyar dolar, 2023’te 28,7 milyar dolar, 2022’de ise 25 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Salgının etkilerinin hissedildiği 2020 ve 2021’de ise ihracat sırasıyla 20,1 milyar ve 23,9 milyar dolar olmuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin toplam ihracatı ocak-ekim döneminde yıllık bazda yüzde 3,9 artışla 224,5 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu dönemde otomotiv sektörünün toplam ihracattaki payı yüzde 17,5 olurken, önceki yıla göre ihracat yüzde 11,6 artış gösterdi.

Almanya zirvede

Otomotiv ihracatında en büyük pazar 5,6 milyar dolarla Almanya oldu. Almanya’yı 3,9 milyar dolarla Fransa, 3,4 milyar dolarla Birleşik Krallık, 2,9 milyar dolarla İspanya ve 2,7 milyar dolarla İtalya izledi. Değer bazında ihracat artışında da Almanya liderliği kaptırmadı; ülkeye yapılan ihracat 1,5 milyar dolar arttı.

Kocaeli ihracatta önde

İl bazında ise otomotiv ihracatının lideri 10,1 milyar dolarla Kocaeli oldu. Bursa 7,4 milyar dolar, İstanbul 7,2 milyar dolar, Sakarya 4 milyar dolar ve Ankara 1,4 milyar dolarlık ihracatla takip etti. Otomotiv sektörü, hem üretim hem de ihracat açısından Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmaya devam ediyor.