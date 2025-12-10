Hem iplik hem de enerji üretiminde güçlü bir altyapıya sahip olan firma; modern tesisleri, yüksek kapasitesi, ileri teknoloji yatırımları ve yenilikçi yönetim anlayışıyla sektördeki yerini her yıl daha da sağlamlaştırıyor. Bunun yanında yaptığı yatırımlarla verimliliği artırıyor; özellikle enerji üretimindeki atılımlarıyla üretim süreçlerinde sürdürülebilirliği destekleyen önemli adımlar atıyor.

Üretim Kalitesi ve İhracat Performansı

Nazar Tekstil, ulusal ve uluslararası pazarlarda ortaya koyduğu istikrarlı büyüme ile dikkat çekiyor. Üretim süreçlerinde uyguladığı yüksek kalite standartları, teknolojik otomasyon sistemleri ve güçlü ihracat performansı, şirketi sektörün güven veren oyuncuları arasında konumlandırıyor.

İstihdamda Güçlü Katkı

Şirket, Kahramanmaraş ekonomisine sunduğu katkının yanı sıra

yaklaşık 480 kişilik istihdamı ile bölgenin sosyal ve ekonomik gelişiminde önemli bir rol oynuyor.

Yalın–Dijital–Yeşil Dönüşümde Lider Yaklaşım

Nazar Tekstil; üretim kalitesi, ihracat gücü, yalın–dijital–yeşil dönüşüm projeleri, iplik sektöründeki teknolojik yenilikleri, dijital takip ve otomasyon sistemleri ile enerji üretimindeki verimlilik odaklı yatırımları sayesinde tekstil sanayisinde örnek gösterilen şirketler arasında yer almaya devam ediyor.

Sektörde Güven ve İstikrarın Adı

Anadolu’nun en büyük şirketleri arasında yer almak, Nazar Tekstil’in yıllardır sürdürdüğü istikrarlı büyümenin bir yansıması olarak değerlendirildi. Firma, üretimdeki kararlılığı, ileri teknoloji odaklı üretim modeli, değişen dünya trendlerine uyum sağlayan yönetim anlayışı ve inovasyona dayalı stratejileriyle sektörde güven ve sürdürülebilirliğin güçlü temsilcilerinden biri olmayı sürdürüyor.