Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KMTSO) 26. Olağan Meclis Toplantısı, yenilenen hizmet binasında ilk kez gerçekleştirildi.Toplantı, Kahramanmaraş Valisi Sayın Mükerrem Ünlüer’in özel konuğu olarak katılımıyla; Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz’ün başkanlığında, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Meslek Komite Başkanları ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mehmet Beşen’in iştirakiyle yapıldı.

Açılış konuşmasını Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz’ün yaptığı toplantıda, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Haziran–Eylül dönemine ait faaliyet sunumunu paylaşarak Odanın yürüttüğü projeler, yatırımlar ve ekonomik gelişmeler hakkında detaylı bilgiler verdi.



Vali Ünlüer: “Şehrin Yeniden Yapılanmasına Katkı Vermek Büyük Bir Onur”

Kahramanmaraş Valisi Sayın Mükerrem Ünlüer, göreve başladığı günden bu yana kentte yürütülen yeniden yapılanma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vali Ünlüer, yaklaşık 2,5 yıldır Kahramanmaraş’ta görev yaptığını belirterek, bu görevi büyük bir şeref ve zevkle sürdürdüğünü ifade etti. Deprem sürecinde görev yapmayı hem mesleki hem insani açıdan son derece anlamlı bulduğunu dile getiren Ünlüer, “Biz depremler sonrasında görev yapmayı, hem mesleki açıdan çok önemli hem de büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Şehrin yeniden yapılanmasına katkı vermek çok kıymetli bir sorumluluk,” dedi.

Kahramanmaraş’ta depremin ilk anlarından itibaren sahada olduklarını vurgulayan Vali Ünlüer, “Depremin ilk gününden bugüne kadar tüm süreçlere tanıklık ettik. Gece gündüz demeden, bu şehrin yeniden ayağa kalkması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Yenilenen Binamızda, Daha Güçlü Bir Hizmet Anlayışıyla Üyelerimizin Yanındayız”

Toplantıda konuşan KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, 6 Şubat depremlerinin ardından hasar gören hizmet binasının güçlendirme ve yenileme çalışmalarında sona gelindiğini belirterek şunları söyledi:“Bugün, uzun bir aradan sonra yenilenen hizmet binamızda ilk kez bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Odamız artık daha modern, daha erişilebilir ve üyelerimizin ihtiyaçlarına daha güçlü şekilde yanıt verebilecek bir yapıya kavuştu. Bu süreçte emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma, yönetimimize ve destek veren kurumlarımıza teşekkür ediyorum.”

Projeler ve Yatırımlarla Yeniden Güçlü Bir Kahramanmaraş

Başkan Buluntu, sunumunda son dönemde hayata geçirilen projelere de değinerek, özellikle kadın girişimcilere yönelik çalışmaların ve sürdürülebilirlik yatırımlarının altını çizdi.

UNDP iş birliğiyle yürütülen “Depremzede Kadın İşverenlere Hibe Desteği Projesi” kapsamında 257 kadın işverene 550 bin dolar, ikinci fazda ise 530 işletmeye 1 milyon dolar olmak üzere toplam 2,3 milyon dolarlık destek sağlandığını belirten Buluntu, “Bu proje, Kahramanmaraşlı kadın girişimcilerin yeniden üretime dönmesi açısından çok değerli bir adımdı.” dedi.

Ayrıca UNDP ve Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle kurulan Kahramanmaraş Kadın İş Geliştirme Merkezi’nin (KİGEM) 750 bin dolarlık yatırımla kadın istihdamını güçlendiren kalıcı bir merkez haline geldiğini ifade etti.

Türkiye’de TSO’lar Arasında Bir İlk: Sürdürülebilirlik ve Eğitim Merkezi

Buluntu, Türkiye’deki ticaret ve sanayi odaları arasında bir ilk olan Sürdürülebilirlik ve Eğitim Merkezi (Zabun Konağı) projesine de değinerek, “150 bin Euro bütçeyle kurduğumuz bu merkez, çevresel, ekonomik ve sosyal kalkınmaya öncülük edecek; bölgemizin sürdürülebilir dönüşümüne yön verecektir.” dedi.

Savunma Sanayiinde Stratejik Adımlar

Başkan Buluntu, konuşmasında Kahramanmaraş’ın savunma ve havacılık sanayiindeki yeni vizyonuna da dikkat çekti. Başkan Buluntu, “TUSAŞ ortaklığında kurduğumuz KM Uzay ve Havacılık A.Ş., 200 milyon dolar sermaye büyüklüğüyle şehrimizin üretim gücünü savunma teknolojilerine taşıyacak. Kahramanmaraş, bu yatırımla birlikte Türkiye’nin havacılık sanayi zincirinde yerini alacak.” diye konuştu.

TUSAŞ ve Savunma Sanayii Başkanlığı yetkililerinin Kahramanmaraş’taki saha incelemeleri, yatırım hazırlıkları ve planlamalarının devam ettiğini belirten Buluntu, “Stratejik Ortaklık Protokolü İmza Töreni’nde Odamıza verilen ödül, bu iş birliğinin ne kadar güçlü bir örnek haline geldiğini gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

İstihdam ve İhracatta Yükseliş

Kahramanmaraş ekonomisindeki olumlu tabloya değinen Buluntu, son dönemde istihdamda ve ihracatta kaydedilen büyümeyi şöyle değerlendirdi:“2023 sonunda 156 bin olan sigortalı çalışan sayımız, 2025 Temmuz itibarıyla 201 bine ulaştı. Bu, üretim çarklarının yeniden hız kazandığının en somut göstergesidir.”

Buluntu ayrıca, Kahramanmaraş’ın ihracatta da güçlü bir ivme yakaladığını belirterek, “2024 yılında ihracatımız yüzde 11 artarak 1 milyar 128 milyon dolara yükseldi. 2025’in ilk dokuz ayında ise yüzde 16’lık artışla Türkiye’nin ilk 20 ihracatçı ili arasında ihracatını en fazla artıran il olduk. Bu başarı, sanayicimizin azminin ve Odamızın koordinasyon gücünün eseridir.” dedi.

“Cumhuriyetle Birlikte Büyüyen, Asırlık Bir Hikâyenin Yeni Dönemine Giriyoruz”

Konuşmasının sonunda 2026’da kutlanacak KMTSO’nun 100. kuruluş yılına vurgu yapan Başkan Mustafa Buluntu, şu ifadeleri kullandı:“Cumhuriyetle birlikte büyüyen, onunla gelişen bir asrın hikâyesini taşıyoruz. Bu büyük dönüm noktasını geçmişimizin onuruyla, geleceğe olan inancımızla kutlayacağız. ‘Asırlık güvenle, aynı inançla’ diyerek bu mirası geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğu.”

Buluntu, 100. yıl kutlamalarının sadece bir anma değil, aynı zamanda Kahramanmaraş iş dünyasının geleceğe dönük vizyonunun da başlangıcı olacağını ifade etti.



Toplantının sonunda, “Maraş Bakır El İşlemesi” mahreç türündeki coğrafi işaretin kullanım hakkını kazanan firmalara belgeleri takdim edildi.