Yardımcıoğlu, “Doğu Türkistan’dakiler insan değil mi? Sessiz kalmak, zulme ortak olmaktır.” sözleriyle dünya toplumunun sessizliğini sert bir dille eleştirdi.

“ Sessiz kalmak, zulme ortak olmaktır. Milyonlarca insan kimliği, inancı ve onuru için direniyor. Biz insanız, onların yanındayız.” diyen Yardımcıoğlu, hem vicdani hem de insani sorumluluğa vurgu yaptı.

“Milyonlarca İnsan Temel Haklarından Mahrum”

Prof. Dr. Yardımcıoğlu, yaptığı açıklamada Doğu Türkistan’da milyonlarca Uygur Türkü’nün temel hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakıldığını belirtti. Bölgede dini özgürlüklerin kısıtlandığını, camilerin kapatıldığını, ibadetlerin yasaklandığını ve asimilasyon politikalarının sistematik biçimde uygulandığını vurguladı.

“Eğitimden iş hayatına kadar her alanda ağır ayrımcılık yaşanıyor. Binlerce kişi keyfi tutuklamalarla, zorla çalıştırma kamplarında ve baskı politikalarıyla karşı karşıya. Bu tablo, insanlık vicdanını derinden yaralıyor.” ifadelerini kullandı.

“Uluslararası Sözleşmelere Aykırı Bir Zulüm”

Yardımcıoğlu, Doğu Türkistan’daki uygulamaların uluslararası insan hakları sözleşmelerine açıkça aykırı olduğunu belirterek, “Sessiz kalmak, bu zulmün sürmesine hizmet etmektir. İnsanlık onuru, siyasi çıkarların ya da ekonomik ilişkilerin önüne geçmelidir.” dedi.

“Filistin Gündemde, Doğu Türkistan Görmezden Geliniyor”

Açıklamasında, Filistin ve Gazze’de yaşanan insani dramların dünya kamuoyunda hak ettiği ilgiyi gördüğünü, ancak Doğu Türkistan konusunda benzer bir duyarlılığın gösterilmediğini vurgulayan Yardımcıoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Neden Doğu Türkistan’daki mazlumlar bu kadar görmezden geliniyor, anlamakta zorlanıyoruz. Her insanın acısı aynıdır. Nerede bir zulüm varsa, orada insanlık yara alır.”

“Uluslararası Toplum Sessiz Kalmamalı”

Prof. Dr. Yardımcıoğlu, konuşmasının sonunda tüm insanlığa birlik ve dayanışma çağrısı yaptı:

“Bizler, Doğu Türkistan halkının özgürlük ve adalet mücadelesinin yanındayız. Tüm uluslararası toplumu insanlık onurunu korumaya, sessiz kalmamaya davet ediyoruz. Adalet, insanlık ve özgürlük için ses verelim.”

“Sessizlik Suç Ortaklığıdır”

Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu’nun açıklamaları, uluslararası kamuoyunda uzun süredir gündemde tutulan Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlallerine yeniden dikkat çekti.

“ Sessiz kalmak zulme ortak olmaktır” vurgusu, sadece Doğu Türkistan için değil, tüm insanlık için bir vicdan çağrısı olarak yankı buldu.