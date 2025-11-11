Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşları uygun koşullarda ev sahibi yapmayı hedefleyen projede, toplamda 500 bin konut inşa edilmesi planlanıyor. Konutlar, şehirlerin barınma talebi, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak 81 ilde hayata geçirilecek.

Başvurular e-Devlet ve bankalardan alınacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi. Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam, en modern yuvalarla karşılık vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Başvuru sürecinde yoğunluk yaşanmaması için kimlik numarasının son rakamına göre aşamalı başvuru sistemi uygulanacak. Dün son rakamı “0” olan vatandaşlar başvuru yaparken, 11–14 Kasım tarihleri arasında diğer rakam grupları başvurularını gerçekleştirecek. Başvurular 18–19 Aralık’a kadar e-Devlet veya Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubelerinden yapılabilecek. Şehit aileleri ve gazilerden başvuru ücreti alınmayacak.

Konutlar Mart 2027’de teslim edilecek

Projede 1+1 ve 2+1 daireler, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak. Şehit aileleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve üç veya daha fazla çocuğu olan aileler için özel kontenjanlar ayrıldı. Örneğin, şehit yakınları ve maluller için yüzde 5, üç ve daha fazla çocuklu aileler için yüzde 10, emekliler ve 18–30 yaş arası gençler için yüzde 20 kontenjan bulunuyor.

Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle alınabilecek dairelerin taksitleri, İstanbul’da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak. Projede inşaat ve ihale süreci kasım ayında başlayacak, ilk kuralar aralıkta çekilecek ve konut teslimleri Mart 2027’de yapılacak.

Proje kapsamında en fazla konut İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya’da inşa edilecek. Toplam konutların beşte biri İstanbul’da yer alacak.