Nuh Mercimek’in çocukları şu açıklamayı yaptı;

“Başımıza gelen bu elim olayda bize olan desteklerinizden dolayı hepinizden Allah razı olsun. Olayın içini dışını bilmeden; sosyal medyadan yapılan yorumlar ve paylaşımlarla bize acımızı dahi yaşatmadılar. Biz rahmetli babamızı sizden çok iyi tanıyoruz zaten olay savcılığa intikal etmiştir babamı bu sürece yöneltenler babamın psikolojik durumundan faydalananlar adli mercilerin bilgisindedir. Bu olayda belediye başkanımız Koray Kıraç veya bir başkasını suçlamıyoruz. Olayın siyasallaşmasını da istemiyoruz biz rahmetli babamızı kaybettik ve acısını yaşamak istiyoruz.

Eğer varsa bir suç, darp veya intihara yönlendirme yüce Türk adaletine güvencimiz sonsuzdur. Tekrar hepinizden Allah razı olsun.”