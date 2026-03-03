Genç Kahramanmaraşlılar Derneği tarafından düzenlenen organizasyonda, 6 Şubat depremlerinin ardından şehrin yeniden ayağa kaldırılması için kolektif hareket etmenin önemi vurgulandı.

TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Vahit Kirişçi İstiklal Üniversitesinin savunma sanayii odaklı tematik bir üniversiteye dönüştürüleceğini açıkladı

Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Kahramanmaraş'ın siyasi, bürokratik ve ticari dinamiklerini bir araya getiren anlamlı bir iftar programına ev sahipliği yaptı. Genç Kahramanmaraşlılar Derneği tarafından düzenlenen organizasyonda, 6 Şubat depremlerinin ardından şehrin yeniden ayağa kaldırılması için kolektif hareket etmenin önemi vurgulandı.

"KABİYAD 5 Nisan'da Kuruluyor"

Programın açılış konuşmasını yapan Genç Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Mustafa Seyithanoğlu, şehrin lobicilik faaliyetlerini daha kurumsal bir zemine taşımak için yeni bir adım attıklarını duyurdu. Seyithanoğlu, Kahramanmaraşlı İş İnsanı, Bürokrat ve Yöneticiler Derneği'nin (KABİYAD), kentin "Madalya Günü" olan 5 Nisan tarihinde resmen kurulacağının müjdesini vererek, tüm hemşehrilerini ortak akıl çatısı altında birleşmeye davet etti.

Siyaset Üstü "Kahramanmaraş" İttifakı

Farklı siyasi partilerden temsilcilerin katıldığı programda, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Ali Öztunç ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Zuhal Karakoç'un yanı sıra; Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal ve İrfan Karatutlu da hazır bulundu. Siyasiler yaptıkları ortak değerlendirmelerde, küresel ve bölgesel krizlerin yaşandığı bir dönemde iç siyasi çekişmelerin askıya alınarak Kahramanmaraş'ın kalkınması için tek yürek olunması gerektiğinin altını çizdi.

İstiklal Üniversitesi ve TUSAŞ Müjdesi

Programda söz alan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi, şehrin sanayi ve eğitim altyapısına yönelik kritik projeleri paylaştı. Kirişçi'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

Savunma Sanayii Üssü: TUSAŞ'ın Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesinde faaliyete geçirdiği tesis ile Kahramanmaraş, havacılık ve uzay sanayisinde önemli bir merkez haline gelecek.

Tematik Üniversite: İstiklal Üniversitesi'nin, yasal düzenlemelerin ardından savunma sanayii, uzay ve havacılık odaklı "tematik bir üniversiteye" dönüştürülmesi planlanıyor.

Ankara ve İstanbul'da Maraş Evi: Ankara Hamamönü'nde restore edilen tarihi bir konak, yakın zamanda "Maraş Evi" olarak hizmete açılacak. Benzer bir konseptin İstanbul Haliç'te de hayata geçirilmesi için Büyükşehir Belediyesi ile çalışmalar sürdürülüyor.

Kahramanmaraş, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü konumundaydı. Şehrin demografik, ticari ve kültürel yapısının hızla toparlanması için Ankara merkezli sivil toplum kuruluşları son yıllarda lobi ve dayanışma faaliyetlerine ağırlık veriyor.