25 Şubat 2026 tarihinde Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndan kalkış yapan F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat, memleketi Kahramanmaraş Afşin başta olmak üzere tüm Türkiye'yi yasa boğdu. İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan ve kökleri Kahramanmaraş'a dayanan şehidin ailesine acı haber askeri yetkililer tarafından verildi .

Balıkesir'de Duygu Dolu Tören

Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'nda resmi tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı naaş tören alanına getirilirken, askerlerin ve ailesinin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü .

Törende şehidin öz geçmişi okundu, Balıkesir Müftüsü Hasan Hayri Yaşar dua etti. Duanın ardından şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omzunda taşınarak uçağa konuldu. Bu sırada iki F-16 uçağı, şehide saygı uçuşu yaparak gökyüzünde son selamını iletti .

Törene katılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, şehidin eşi Ayşe Nilay Bolat ve kızı Nil Bolat'a taziyelerini ileterek acılarını paylaştı .

Aile Ocağına Teslim Edildi

Balıkesir'deki törenin ardından şehidin naaşı uçakla İzmir Çiğli'ye getirildi. Evka 2 Mahallesi'ndeki aile evinin önünde toplanan kalabalık, şehidi gözyaşlarıyla karşıladı. Evin önünde yapılan karşılama töreninde dualar okundu, şehidin annesi Şehriban Bolat, babası Yusuf Bolat, ağabeyleri Mustafa Kemal ve Hüseyin Bolat ile eşi Ayşe Nilay Bolat ve kızı Nil Bolat gözyaşlarına boğuldu .

"Çocukluktan Beri Hayali Pilottu"

Şehidin ağabeyi Mustafa Kemal Bolat, kardeşinin çocukluk hayalini şu sözlerle anlattı:

"Kardeşimiz ailemizin gururuydu. Görevini de çok severek yapan bir subaydı. Çocukluktan beri hayali pilot olmaktı. Hayalini gerçekleştirdi ama daha hedefleri vardı. Gerçekleştiremedi" .

Diğer ağabey Hüseyin Bolat ise duygularını "Vatanını ve milletini seven bir insandı. Bu durumda söylenebilecek bir şey bulamıyor insan. Vatan sağ olsun" sözleriyle ifade etti .

Mahalle muhtarı İbrahim Özdemir de şehidin çocukluğuna dair şu anekdotu paylaştı:

"Küçüklüğünde askeriyenin yerine gidip oradan su içtiğini söyleyerek kendini avutan bir çocuktu. Küçüklüğünü iyi bildiğim için çok üzüldüm, ne diyeceğimi bilemiyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Şehitler ölmez" .

Kızı Nil'in Vedası Yürekleri Dağladı

Şehit pilotun 10 yaşındaki kızı Nil Bolat'ın, babasının naaşına sarılarak vedası törene katılan herkesi derinden etkiledi. Anne Ayşe Nilay Bolat'ın güçlükle ayakta durabildiği anlarda, küçük Nil'in babasına son görevini yapışı yürekleri dağladı .

İzmir'de Son Yolculuk

Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için İzmir Karşıyaka'daki Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındıktan sonra Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verilecek.