Ekiplerin arızaya müdahale çalışmaları sürerken, suların kademeli olarak verilmesi bekleniyor.
KASKİ'den yapılan açıklamaya göre, Yavuz Selim Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana gelen anlık arıza nedeniyle kent genelinde birçok mahallede su kesintisi yaşanıyor. Ekipler, arızaya müdahale etmek üzere sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kesintiden etkilenen mahalleler şöyle sıralandı:
-
Bağlarbaşı
-
Bahçelievler
-
Dumlupınar
-
Egemenlik
-
Erkenez
-
Genç Osman
-
Güzelyurt
-
Hacı Bayram Veli
-
Hayrullah
-
İsmetpaşa
-
Yusuflar
-
Kanuni
-
Karataş
-
Karaziyaret
-
Kurtuluş
-
Mehmet Akif
-
Menderes
-
Namık Kemal
-
Şazibey
-
Yavuz Selim
-
Yenişehir
Sular Ne Zaman Verilecek?
KASKİ yetkilileri, onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından hatların toparlanma sürecine bağlı olarak suların kademeli şekilde verileceğini bildirdi. Kurum tarafından yapılan açıklamada, tahmini veriliş saatinin 20 Şubat 2026 Cuma günü saat 23:00 olduğu belirtildi.