Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, personel alımına ilişkin yaptığı açıklamada, “Hizmetlerimizin kalitesini artırmak amacıyla 3 bin yeni personel alımı yapacağız” ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR 15–26 ARALIK TARİHLERİ ARASINDA

Personel alımı için başvurular, 15–26 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını 26 Aralık 2025 saat 23.59’a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden (kariyerkapisi.gov.tr/isealim) e-Devlet şifresiyle gerçekleştirebilecek. Belirtilen süre dışında veya farklı kanallardan yapılan başvurular geçerli sayılmayacak.

Alımlar, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak yapılacak.

AYNI DÜZEYDE TEK DİPLOMA VE 18 TERCİH HAKKI

Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip adaylar, yalnızca mezun oldukları tek bir bölüm üzerinden başvuru yapabilecek. Adaylar, en fazla 18 tercihte bulunabilecek.

Gerçeğe aykırı belge veya beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem uygulanacağı, atamaları yapılmış olsa dahi bu atamaların iptal edileceği ve varsa ödenen bedellerin yasal faiziyle birlikte geri alınacağı bildirildi.

3 BİN PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

Bakanlık tarafından açıklanan kadro dağılımı şu şekilde:

Sosyal Çalışmacı: 169

Psikolog: 130

Çocuk Gelişimcisi: 53

Hemşire: 63

Fizyoterapist: 42

Çocuk Bakıcısı (Kadın): 798

Çocuk Bakıcısı (Erkek): 651

Engelli Bakıcısı (Kadın/Erkek): 194

Yaşlı Bakıcısı (Kadın/Erkek): 580

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 112

Temizlik Görevlisi: 98

ASDEP Personeli: 43

Diğer Sağlık Personeli: 21

Mühendis: 16

Öğretmen: 11

Avukat: 10

Tekniker: 4

Mimar: 3

Bakım Personeli: 2

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı için adaylarda şu şartları arıyor:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

Son başvuru tarihi itibarıyla başvurulan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

657 sayılı Kanun’un 4/B maddesinde yer alan sözleşmeli personel şartlarını sağlamak,

Görevini sürekli yapmasına engel teşkil edecek sağlık sorunu bulunmamak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın gerçekleştireceği bu alımlarla birlikte, sosyal hizmetler alanında sunulan hizmetlerin daha etkin ve yaygın hale getirilmesi hedefleniyor.