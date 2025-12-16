KMMMMO Başkanı Abdullah Kalın imzasıyla yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemenin vergi adaleti, kayıt dışılıkla mücadele ve mali disiplin açısından ciddi riskler barındırdığı vurgulandı.

“Vergi Sisteminde Onarılmaz Hasarlara Yol Açar”

“VERGİ SİSTEMİNİN TEMELİ ZEDELENİYOR”

Açıklamada, vergi sisteminin temel hedefinin adil, şeffaf, izlenebilir ve sürdürülebilir bir mali yapı oluşturmak olduğu hatırlatıldı. Bu kapsamda, basit usule tabi mükelleflerin gerçek usule geçirilmesinin meslek camiası tarafından uzun süredir savunulduğu ve bu yöndeki çalışmaların desteklendiği belirtildi.

Ancak 13 Aralık 2025’te yayımlanan 586 sayılı Tebliğ ile, 1 Ocak 2026’dan itibaren gerçek usule geçecek mükelleflerin defterlerinin meslek odaları veya birlikler tarafından tutulmasına ve beyannamelerinin bu odalar aracılığıyla gönderilmesine izin verilmesinin, olumlu bir süreci geriye götürdüğü ifade edildi.

Oda başkanlığı, tebliğle getirilen yetkilendirmenin hukuki ve teknik hiçbir gerekçeye dayanmadığını, kendi içinde ciddi belirsizlikler barındırdığını ve hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Açıklamada, bu düzenlemenin kayıt dışılığı teşvik edeceği, vergi sisteminde yeni gedikler açacağı ve kamuoyunda yeterli istişare yapılmadan hayata geçirilmesinin kabul edilemez olduğu kaydedildi.

“MUHASEBE VE BEYAN AYRILAMAZ BİR BÜTÜNDÜR”

Basın açıklamasında muhasebe, finansal raporlama ve beyan süreçlerinin ayrılmaz bir bütün olduğu vurgulandı. Muhasebe tutma, mali tablo hazırlama, denetleme ve beyanname verme işlerinin mali müşavirlerin uzmanlık alanı olduğu belirtilerek, bu yetkilerin teknik altyapısı ve mesleki sorumluluğu bulunmayan esnaf odalarına verilmesinin ciddi sakıncalar doğuracağı ifade edildi.

Esnaf odalarında mali müşavir çalıştırma şartı getirilmesinin ise hukuksuzluğu ve ciddiyetsizliği örtmeye yetmeyeceği dile getirildi.

“VERGİDE EŞİTLİK VE ADALET ZEDELENİR”

Başkan Kalın açıklamasında, belirli bir mükellef grubuna tanınan bu ayrıcalığın vergide eşitlik ve adalet ilkesine açıkça aykırı olduğu ifade edilerek, bunun;

Kayıt dışılığın artmasına,

Vergiye gönüllü uyumun azalmasına,

Vergi gelirlerinin düşmesine,

Muhasebe ve denetim mesleğinin tahrif edilmesine neden olacağını vurguladı.

Ayrıca bu durumun, eğitim, sağlık, emekli maaşları ve asgari ücret destekleri gibi kamu harcamalarında bütçe yetersizliklerine yol açabilecek sonuçlar doğuracağı ifade etti.

YETKİLİLERE 5 KRİTİK SORU

Açıklamada, düzenlemeyi savunanlara şu sorular yöneltildi:

Esnaf odaları yöneticileri, hatalı muhasebe ve gerçeğe aykırı beyannamelerden tüm mal varlıklarıyla sorumlu olacak mı?

Sahte belge düzenleme ve kullanma fiillerinde oda yöneticileri hakkında vergi suçu raporu düzenlenecek mi?

Bu kadar mükellefin muhasebesi hangi teknik altyapı ve denetimle yürütülecek?

Muhasebe ücreti toplayan odalar için kurumlar vergisi mükellefiyeti doğacak mı?

Liyakatten uzak kişi ve kurumlara bu yetkilerin verilmesi hangi bilimsel ve hukuki anlayışla bağdaşmaktadır?

“HUKUKİ MÜCADELE SÜRECEK”

KMMMMO Başkanı Abdullah Kalın, açıklamanın sonunda TÜRMOB, odalar ve 135 bin kişilik muhasebe camiası adına çağrıda bulunarak, vergi sisteminde onarılmaz hasarlar doğuracak bu düzenlemenin derhal yürürlükten kaldırılmasını talep ettiklerini belirtti.

Kalın, düzenlemenin geri çekilmemesi halinde her türlü hukuki mücadelenin sürdürüleceğini, ayrıca bu uygulamaya destek verecek meslek mensupları hakkında da mesleki disiplin tedbirlerinin alınacağını kamuoyuna ilan ettiklerini ifade etti.