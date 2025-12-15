Merkezi Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan JEUNE; Avrupa Birliği kurumları nezdinde genç girişimcilerin sesi olmayı hedefleyen, farklı ülkelerden ulusal iş dünyası organizasyonlarını bünyesinde barındıran ve yaklaşık 1,6 milyon genç girişimciyi temsil eden çatı bir kuruluş olarak faaliyet gösteriyor. JEUNE, girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, KOBİ’lerin desteklenmesi, sürdürülebilir büyüme, dijitalleşme ve genç istihdamı gibi başlıklarda Avrupa politikalarına katkı sunuyor.

Aykut Balcıoğlu’nun bu göreve seçilmesi, Türkiye’nin Avrupa girişimcilik ekosistemindeki görünürlüğü ve temsil gücü açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Balcıoğlu’nun yeni görevinde, Avrupa genelinde genç girişimciler arasındaki iş birliklerini artırmayı, sınır ötesi projeleri teşvik etmeyi ve Türkiye ile Avrupa arasındaki ekonomik ve girişimcilik bağlarını güçlendirmeyi hedeflediği bildirildi.

Avrupa Birliği kurumlarıyla doğrudan temas ve politika yapım süreçlerine katkı imkânı sunan JEUNE Başkan Yardımcılığı görevi, stratejik bir sorumluluk niteliği taşıyor.