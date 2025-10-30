Kahramanmaraş Teknoloji A.Ş. resmen kuruldu. Şirketin kuruluş imzaları, hissedar olan 111 Kahramanmaraşlı sanayici ve iş insanı tarafından atıldı.

Tüm hissedarlar, sermaye taahhütlerini eksiksiz şekilde yerine getirerek Kahramanmaraş’ın teknoloji odaklı dönüşüm vizyonuna güçlü bir güven ve kararlılıkla katkı sundu.Bu önemli adımla birlikte Kahramanmaraş, geleneksel sanayiden yüksek teknoloji üretimine uzanan dönüşüm yolculuğunda yeni bir döneme girdi. Cumhuriyetin 102. yılında, kuruluşunun 100. yılına hazırlanan KMTSO, şehrin üretim gücünü milli teknoloji hamlesiyle buluşturan bir vizyona daha imza attı.

“Atılan İmzalar, Kahramanmaraş İçin Yeni Bir Dönemin Başlangıcıdır”

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, törende yaptığı konuşmada bu ortaklığın yalnızca bir şirket kuruluşu değil, şehrin ekonomik geleceğini şekillendiren bir dönüm noktası olduğunu vurguladı:“Bugün attığımız imzalar, Kahramanmaraş’ın üretim gücünü teknolojiyle buluşturan yeni bir dönemin başlangıcıdır.TUSAŞ gibi ülkemizin stratejik kurumlarından biriyle yapılan bu iş birliği, şehrimizin yüksek teknolojiye dayalı sanayileşme vizyonunu güçlendirecek.Kahramanmaraş Teknoloji A.Ş. ile savunma sanayii, havacılık ve ileri imalat teknolojilerinde yerli üretim kapasitemizi artırmayı, bilgi birikimimizi geliştirmeyi ve gençlerimize yeni istihdam alanları oluşturmayı hedefliyoruz.”

“Bu Ortaklık, Şehrimizin Üretim Kültüründe Yeni Bir Sayfa Açacak”

Başkan Buluntu, açıklamasının devamında iş birliğinin kentin üretim kültürüne yeni bir soluk kazandıracağını belirtti:“Bu ortaklık, Kahramanmaraş’ın üretim kültüründe yeni bir sayfa açacak.Artık sadece geleneksel üretimle değil; yüksek teknoloji, mühendislik ve Ar-Ge odaklı yatırımlarla da adımızdan söz ettireceğiz.Bu süreçte emeği geçen tüm Kahramanmaraşlı ortaklarımıza, sanayicilerimize ve TUSAŞ’a teşekkür ediyorum.

Ayrıca bu vizyonun hayata geçmesinde bizlere her zaman destek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’a, Sayın Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişçi’ye,Milletvekillerimize,Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün’e,Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e,TUSAŞ önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan’a,TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer CihadVardan’a ve değerli ekibineiçten teşekkürlerimi sunuyorum.Onların desteği, şehrimizin milli teknoloji hamlesine katılımında en büyük güç kaynağımız olmuştur.”

Kahramanmaraş, Ankara’dan Sonra Uzay ve Havacılığın Yeni Üssü Olmaya Hazırlanıyor

Yeni kurulan Kahramanmaraş Teknoloji A.Ş., savunma sanayii, havacılık ve yüksek teknoloji üretimi alanlarında faaliyet gösterecek.Şirket, yerli üretimi artırmayı, mühendislik kabiliyetlerini güçlendirmeyi ve Kahramanmaraş’ı teknoloji temelli sanayinin bölgesel merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor.Bu adımla birlikte Kahramanmaraş, sadece Türkiye’nin geleneksel üretim gücüyle değil, yüksek teknoloji ve milli sanayi vizyonuyla da anılacak bir şehir olma yolunda ilerliyor.