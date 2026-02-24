Türkiye genelinde 38 ilde toplam 182 sahayı kapsayan ihale süreci, 16 Şubat itibarıyla başlatılmıştı. Sektörün yakından takip ettiği ihalelerde il bazında en fazla teklif Sivas (24 saha) için gelirken, bu ili 18 saha ile Balıkesir, 12 saha ile Kütahya ve 10 saha ile Ankara izledi.

Kahramanmaraş ise listede 4 maden sahası ile yer aldı. II-A grubu olarak sınıflandırılan sahalar için belirlenen muhammen bedeller 1 milyon 443 bin TL ile 2 milyon 165 bin TL arasında değişiyordu.

19 Şubat’ta kapalı teklif ve açık artırma usulüyle gerçekleştirilen ihalelerde, kentteki 4 sahanın toplam ihale bedeli 27 milyon 905 bin TL olarak kayıtlara geçti.

MAPEG’in Kahramanmaraş genelinde ihale takvimi ise devam ediyor.

Kurum, il genelinde 7 maden sahasını daha önümüzdeki günlerde ihaleye sunacak.