Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Narlı, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, yükseköğretim ile sanayi arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, Organize Sanayi Bölgelerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve üniversite-sanayi entegrasyonunun daha etkin bir yapıya kavuşturulması konuları ele alındı.

Toplantıda ayrıca; mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi, OSB’lerde uygulamalı eğitim modellerinin yaygınlaştırılması, sektör odaklı programların artırılması ve gençlerin üretim ekosistemine daha güçlü katılımını sağlayacak ortak projeler üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşme, yükseköğretim sistemi ile organize sanayi bölgeleri arasında daha güçlü, planlı ve sonuç odaklı bir iş birliği sürecinin geliştirilmesi yönünde olumlu bir atmosferde tamamlandı.