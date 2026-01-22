İş dünyasında ilan edilen konkordato süreçlerinin firmaları zor durumda bıraktığını, alacaklıların alacağını uzun süre alamadığını belirten Balcıoğlu, bu konunun suistimal edilmemesi için çalışma yapılması gerektiğini savundu.

Mevcut ortamdaki faizlerle yatırım yapmanın zorlaştığını belirten Balcıoğlu, şunları kaydetti: “Bu faizlerle yatırım yapmak zor ve oldukça meşakkatli, bizimle ilgili soruyorsanız bankadan kredi almak için teminat göstermeniz lazım. Bizim teminatlarımız yıkıldı, bununla ilgili bir kolaylık sağlanması gerekiyor. Şu anda bizim işlerimiz biraz daha zorlaşıyor. Bunların hepsinin altından kalkacağız.”

Balcıoğlu, Türkiye’nin küçük değil, oldukça büyük bir ekonomiye doğru gittiğini ama dünya ekonomisi içinde bakıldığında, Türkiye’nin ekonomisinin küçük kaldığını ve Avrupa ile ABD’nin kıyaslandığında pazarda yer alma şansının olmadığını söyledi.

Deprem sonrası Kahramanmaraş’ta gelinen son durumla ilgili ise Balcıoğlu, şöyle konuştu: “Depremin 3.yılı geldi şu anda toparlanma sürecinde herkes çalışıyor. Ancak koordinelimi derseniz değil. Bakanlık o ilk baştaki kargaşada bir sürü kararı kendi verdi ve şehrin dışına çok uzaklara TOKİ’ler yapıldı. Şehir küçüldü, küçülecek, bir taraftan bitenler veriliyor bir taraftan yapılıyor. İnsanlara talepleri soruluyor. Bir taraftan da hasarlı bina yıkımları devam ediyor. Doğru yapılmayan işler var mı? Evet, TOKİ’ler çok şehrin dışında, şehre daha yakın ve komplike yapılabilirdi. Şu an şehirler. Daha küçülecek. Yeni yapılan binaların kalitesini bilmiyorum, çok hızlı yapılıyor.”