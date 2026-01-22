Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede, ilçede İller Bankası aracılığıyla yürütülen yağmur suyu, temiz su ve atık su kanalizasyon altyapı çalışmaları kapsamlı şekilde ele alındı.

İller Bankası Aracılığıyla Yenilenen Altyapı, Şehrin Geleceğine Yatırım

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, İller Bankası desteğiyle hayata geçirilen altyapı çalışmalarının Dulkadiroğlu’nun geleceği açısından son derece kıymetli yatırımlar olduğuna dikkat çekti. Başkan Akpınar; özellikle yağmur suyu, temiz su ve atık su hatlarının yenilenmesiyle birlikte ilçede altyapı kaynaklı sorunların kalıcı biçimde çözüme kavuşacağını, eskiyen hatlardan kaynaklanan kaçakların ve kayıpların büyük ölçüde ortadan kalkacağını ifade etti. Yapılan yatırımların, hem hizmet kalitesini artıracağı hem de uzun vadede şehir ekonomisine katkı sağlayacağı vurguladı.

İller Bankası Koordinasyonunda Çalışmalar, Hemşehrilerimiz İçin En Az Mağduriyetle Yürütülmeli

Altyapı yatırımlarının önemine işaret edilirken, sahadaki uygulamaların vatandaş yaşamına etkisi de toplantının temel başlıkları arasında yer aldı. Belediye Başkanı Akpınar, İller Bankası koordinasyonunda yürütülen bu kapsamlı çalışmalar sırasında hemşehrilerin günlük yaşamlarının en az düzeyde etkilenmesi gerektiğini belirtti. Kazı işlemleri tamamlanan bölgelerde, yeni bir kazıya geçilmeden önce gecikmeksizin asfaltlama ve üstyapı düzenlemelerinin yapılmasının zorunlu olduğu güçlü şekilde ifade edildi. Sürecin uzatılmaması; toz, ulaşım ve çevresel etkilerin minimumda tutulması gerektiği vurgulandı.

İller Bankası, Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ Eşgüdümünde Hızlı Tamamlama Kararlılığı

Görüşmede ayrıca, İller Bankası öncülüğünde yürütülen çalışmaların Büyükşehir Belediyesi, KASKİ ve yüklenici firmalar eliyle tam bir eşgüdüm içerisinde sürdürülmesinin önemi dile getirildi. Altyapı ve üstyapı süreçlerinin planlı, koordineli ve şehir yaşamını en az düzeyde etkileyecek şekilde en hızlı biçimde tamamlanması konusunda ortak bir kararlılık ortaya konuldu.

Toplantı, karşılıklı değerlendirmelerin ardından sona ererken; İller Bankası heyeti ile teknik ekiplerin yapıcı katkıları ve nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür edildi.