Ziyaretlerde; KMTSO Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Dertli, Erkenez OSB Başkanı İsmail Kurtul ile KM Havacılık İdari ve Mali İşler Müdürü Evren Bolatkale yer aldı.

Ankara temaslarının ana gündemini, Kahramanmaraş’ın yüksek teknoloji ve savunma sanayi üretim üssü olma hedefi doğrultusunda hayata geçirilen KM Havacılık yatırımı oluşturdu. Bu kapsamda Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) yürütülen ve planlanan yatırım programları, savunma sanayi entegrasyonu, havacılık sanayine yönelik tedarik zinciri yapılanması ve yüksek katma değerli üretim alanlarında atılabilecek somut adımlar ele alındı.

Savunma Sanayii Başkanlığı Ziyareti

KMTSO heyeti, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün’ü ziyaret etti. Görüşmede ayrıca Savunma Sanayii Başkan Yardımcıları Gökhan Uçar ve İhsan Kaya ile TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da yer aldı.

Ziyarette; KM Havacılık yatırımı özelinde, Kahramanmaraş sanayisinin savunma ve havacılık sanayi ekosistemine entegrasyonu, yerli ve milli üretim hedefleri doğrultusunda şehirde geliştirilebilecek yeni iş birlikleri ve sanayi altyapısının bu doğrultuda güçlendirilmesi konuları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, şu ifadeleri kullandı:

“Kahramanmaraş, güçlü sanayi altyapısı, girişimci ruhu ve üretim kabiliyetiyle savunma sanayi ve havacılık alanlarında önemli bir potansiyele sahiptir. KM Havacılık yatırımıyla birlikte şehrimizi yüksek teknoloji ve yüksek katma değerli üretim ligine taşımayı hedefliyoruz. Savunma sanayi ekosistemiyle kurulacak güçlü entegrasyonu, Kahramanmaraş’ın sanayi dönüşümünde stratejik bir eşik olarak görüyoruz.”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları ile Görüşmeler

KMTSO heyeti, Ankara programı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Oruç Baba İnan ve Zekeriya Coştu’yu da ziyaret etti. Görüşmelerde; OSB’lerde yatırım ortamının güçlendirilmesi, yeni teşvik mekanizmaları, sanayi altyapısının geliştirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik başlıklar ele alındı.

Başkan Buluntu, görüşmelere ilişkin değerlendirmesinde şu açıklamalarda bulundu:

“Organize Sanayi Bölgelerimiz, Kahramanmaraş ekonomisinin omurgasını oluşturmaktadır. Amacımız; özellikle savunma sanayi ve havacılık yatırımlarını destekleyecek bir sanayi altyapısını güçlendirmek, yatırımcının önünü açan ve üretimi teşvik eden bir ekosistem oluşturmaktır. Bakanlığımızla kurduğumuz güçlü iletişim bu hedefler açısından büyük önem taşıyor.”

Her Adımı Kararlılıkla Takip Ediyoruz

Ankara temaslarının Kahramanmaraş’ın sanayi vizyonu açısından kritik bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Başkan Buluntu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“KM Havacılık öncülüğünde savunma sanayi ve havacılık alanlarında atılan her adımı, şehrimizin üretim gücünü ileri teknolojiyle buluşturacak stratejik hamleler olarak görüyoruz. İstihdamı ve ihracat potansiyelini artıracak bu süreci kararlılıkla takip ediyor, Kahramanmaraş’ı geleceğin sanayi ligine taşıma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

