Edinilen bilgiye göre, 26 Ekim 2025 tarihinde yaşanan olayda bir iş yeri pompalı tüfekle ateş edilerek kurşunlandı. Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan aracı tespit etti. Araçta bulunan 4 kişiden 2’sinin iş yerine pompalı tüfekle ateş ettiği belirlendi.

Yapılan araştırmalarda, olayın iş yeri sahibi ile şüpheliler arasında çıkan sözlü tartışma sonucu meydana geldiği öğrenildi. Olayda kullanılan 2 adet pompalı tüfek de şüphelilerden temin edildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.