Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artış göstererek halk sağlığını tehdit eden sivrisineklere karşı mücadelesini yıl boyunca sürdürüyor. Özellikle bulaşıcı hastalıkların taşıyıcısı olabilen sivrisinek popülasyonunu kontrol altında tutmak amacıyla şehir genelinde kapsamlı bir kışlak mücadele çalışması başlatıldı.

Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığına bağlı Vektörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kış döneminde sivrisineklerin barınabileceği ve üreyebileceği alanlara yönelik yoğun ilaçlama faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Bina bodrumları, rögarlar, kapalı kanal sistemleri, dere yatakları ve fosseptik çukurları ekipler tarafından düzenli olarak ilaçlanarak vektörlerin kış sürecini geçirebileceği noktalar kontrol altına alınıyor.Kış döneminde üreme alanlarının minimize edilmesi sayesinde, yazın ortaya çıkabilecek sivrisinek yoğunluğu şimdiden engellenmiş oluyor.

Atık Lastikler Toplanarak Sivrisineklerin Üreme Alanları Ortadan Kaldırılıyor

Sadece ilaçlama çalışmalarıyla yetinmeyen ekipler, sivrisineklerin en sık ürediği alanlardan biri olan atık araç lastiklerine yönelik de özel bir çalışma yürütüyor. Doğaya gelişigüzel bırakılan, içlerinde su birikerek larva oluşumuna zemin hazırlayan lastikler, sahada tespit edilerek toplu şekilde bertaraf ediliyor. Toplanan lastikler geri dönüşüm tesislerine gönderilerek hem çevre kirliliği önleniyor hem de ekonomiye kazandırılıyor.

İlaçlama Çalışmaları Düzenli Olarak Sürüyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Kış ayları, sivrisineklerin larva ve dinlenme dönemlerini geçirdiği kritik bir süreç. Bu nedenle özellikle rögarlar, mazgallar, dere kenarları ve kapalı su alanları gibi riskli bölgelerde düzenli ilaçlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, sivrisineklerin kışın üreme alanlarını azaltarak yaz aylarında vatandaşlarımızın daha sağlıklı, daha konforlu bir ortamda yaşamalarını sağlamak” ifadelerine yer verildi.