Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehir merkezinde restorasyon çalışmaları devam eden Ulu Camii, Tarihi Kahramanmaraş Kalesi ve Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde incelemelerde bulundu. Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, Rölöve Anıtlar Bölge Müdürü Kemal Yenmez, İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız ve basın mensupları da saha ziyaretlerinde Başkan Görgel’e eşlik etti. Tarihi mekanlarda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Görgel, son duruma ilişkin de ekiplerden bilgiler aldı.

Ulu Camii Ramazan Ayı İçerisinde İbadete Açılacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, incelemelerin ardından tarihi mekanlarda gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarına ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Başkan Görgel, “Ulu Camii, bölgenin ve şehrimizin en önemli tarihi yapılarından biri. Şehrimiz ve hemşehrilerimiz için manevi bir öneme sahip. Yaklaşık 580 yıllık mazisiyle bölgedeki Türk İslam mimarisinin en önemli örneklerinden olan Ulu Cami’miz, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından hızlıca başlatılan projelendirme çalışmalarının ardından 2 yıla yakın zamandır çok kapsamlı ve nitelikli bir çalışma yürütülüyor. Güçlendirme, askılama, ahşap kirişlerin aslına uygun bir şekilde yenilenmesi gibi yaklaşık 400 kalem işi barındıran gerçekten büyük ve nitelikli bir çalışma. Duvarlardan arındırılmış, meydanla bütünleşmiş bir yapı olacak. Artık son aşamalara gelmiş durumdayız. İnşallah Ramazan ayı içerisinde Ulu Cami’mizi ibadete açmayı hedefliyoruz. Millî Mücadelemizin şahidi, bayram sevinçlerimizin ev sahibi Ulu Cami’miz özgün mimarisiyle yeniden şehrimizin manevi iklimini beslemeye devam edecek” dedi.

Arasa Camii Aslına Uygun Yeniden İnşa Edilecek

Arasa Camii’nde yürütülen süreçler hakkında da bilgi veren Başkan Fırat Görgel, “Arasa Camii’miz de 6 Şubat depremlerinde çok ciddi zarar gördü. Camiimizin sadece bir kısmı tescilli bir yapıydı. Bunu koruyarak inşallah camiimizi aynı bölgede aslına uygun bir şekilde yeniden inşa edeceğiz” cümlelerini kaydetti.

Kahramanmaraş Kalesi’nde Restorasyon Başladı

Açıklamalarında Tarihi Kahramanmaraş Kalesi’ndeki çalışmalara da değinen Başkan Görgel, “Şehrimizin sembol mekanlarından biri de Tarihi Kahramanmaraş Kalesi. 6 Şubat depremleri Tarihi Kale’mizde de ciddi hasara sebep oldu. İç surlarında ve sosyal alanlarında yıkımlar meydana geldi. Restorasyon projesinin hazırlanmasının ardından bu ay itibariyle kalemizin restorasyonuna başlandı. Sur duvarlarının iyileştirilmesi ve sağlamlaştırılması, çıkış yolundaki şevde meydana gelen kaymanın giderilmesi, bayrak anıtı ve etrafının düzenlenmesi, sosyal tesis ve çevre düzenini kapsayan nitelikli bir çalışma gerçekleştiriliyor. 360 günlük bir takvim belirlendi. İnşallah önümüzdeki yıl bu zamanlarda Tarihi Kahramanmaraş Kalemizi tekrar ziyarete açmayı hedefliyoruz. Tabi burası bölgenin en eski savunma yapısı olmasının yanı sıra bizim için direnişin de bir sembolü. Bu vesileyle Maraş’ı Kahraman kılan tüm ecdadımıza bir kez daha rahmet diliyorum. İnşallah restorasyon süreçlerinin ardından Tarihi Kahramanmaraş Kalemiz şehir turizmine tekrar açılacak ve bölgenin önemli turizm destinasyonlarından biri olacak” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin İlk Yapay Zekâ Destekli Şiir Kütüphanesi”

Başkan Görgel, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde sürdürülen yeniden inşa çalışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, “Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzemiz, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan tarihi yapılarımızdan biri. Proje süreçlerinin ardından bu yapımızda aslına uygun yeniden inşa süreci başladı. Şu anda taban ve radye temel çalışmaları yapılıyor. Ardından da binamız yeniden aslına uygun bir şekilde yükselecek. Buradaki çalışmanın da 2026’nın Aralık ayında tamamlanmasını hedefliyoruz. Tarihi yapımız çok daha fonksiyonel ve estetik bir halde Yedi Güzel Adam Kütüphanesi ve Deneyim Müzesi konseptinde turizme açılacak. Kütüphaneler Genel Müdürlüğümüz binanın projesini de bitirdi. Çok nitelikli bir çalışma ortaya çıktı. Kahramanmaraş olarak Türkiye’nin ilk yapay zekâ destekli Şiir Kütüphanesi ve Deneyim Müzesi’ne sahip oluyoruz. Kütüphanesi, çalışma salonları, etkinlik ve sergi alanları, yapay zekâ destekli deneyim alanları, kafeterya ve sosyal imkanlarıyla Türkiye’de eşsiz bir müze olacak. Yıllardır yetiştirdiği söz insanlarıyla Şiir ve Edebiyatın başkenti olarak anılan şehrimiz artık UNESCO Edebiyat Şehri. Türkiye’nin ilk ve tek edebiyat şehriyiz. Kahramanmaraş söz varlığını artık dünyaya açmış bir şehir. Bu anlamda da bu yapıyı gerçekten çok önemsiyoruz” cümlelerini kaydetti.

“Emeği Geçen Herkese Teşekkür Ediyorum”

Başkan Fırat Görgel konuşmasını, “Ulu Camiimiz, Tarihi Kahramanmaraş Kalemiz, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzemiz ve tüm tarihi yapılarımızın yeniden ayağa kaldırılma sürecinde bizlere verdiği destekler için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a, milletvekillerimize ve yapımda emeği geçen işçi kardeşlerime, mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum” cümleleriyle noktaladı.