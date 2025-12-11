Türkiye’nin tek UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş, kültür ve sanatın merkezi olma vizyonunu güçlendiren etkinliklere bir yenisini daha ekliyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Aralık ayı kültür sanat programı kapsamında edebiyat dünyasında derin izler bırakan isimleri okurlarla bir araya getirmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda, farklı yaş gruplarına yönelik faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 15 Aralık Pazartesi günü yazar Tarık Tufan’ın katılımıyla özel bir söyleşi düzenleyecek. Katiphan’da gerçekleştirilecek etkinlik saat 19.00’da başlayacak.

“Türkiye’ye Tutunan: Oğuz Atay” konulu söyleşide Tarık Tufan, Türk edebiyatının en etkili kalemlerinden Oğuz Atay’ın edebi yolculuğunu, eserlerinin arka planını ve edebiyata kattığı yenilikleri kendine özgü anlatımıyla ele alacak. Okurlar, Atay’ın yazın hayatına dair farklı ve derinlikli bir perspektife tanıklık etme fırsatı bulacak.Kontenjanla sınırlı etkinliğe katılmak isteyen edebiyatseverler, 0535 108 13 81 numaralı hat üzerinde irtibata geçerek bu özel etkinlik için yerini ayırtabiliyor.