Şehrin kültürel kimliğini güçlendirmek ve sanatla ilgilenen gençlere yeni kapılar aralamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sahne Maraş Tiyatro Okulu’nda yeni dönemi başlatıyor.

Geçtiğimiz dönemlerde düzenlediği eğitimlerle tiyatroya gönül veren pek çok kişiye sahne deneyimi kazandıran, şehrin kültür sanat envanterini zenginleştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok ödül kazanan Sahne Maraş, bu dönem de sanat camiasına güçlü bir katkı sunmaya hazırlanıyor. Yeni dönemde kapılarını yetenekli adaylara açacak olan tiyatro okulu, şehirde tiyatroya olan ilginin daha da artmasına önemli bir ivme kazandıracak.

Ön Başvurular Çevrimiçi Alınıyor

Tiyatro okuluna katılmak isteyen 16 yaş ve üzeri vatandaşlar, ön başvurularını https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/12/11/sahne-maras-oyuncu-secmeleri-on-basvuru-formu internet adresinden çevrimiçi yapabiliyor. Başvurular, 16 Aralık Salı gününe kadar devam edecek. Ön başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek oyuncu seçmelerine katılacak. Adaylar, bu seçmelerde tiyatro okuluna kabul edilebilmek için sahne performanslarını sergileyecek ve jüri karşısında yeteneklerini ortaya koyacak.

Kapsamlı Eğitim ve Sahne Deneyimi

Sahne Maraş Tiyatro Okulu’nda eğitim almaya hak kazanan katılımcılar, uzman tiyatro eğitmenleri eşliğinde sahne sanatları, drama, beden dili, diksiyon ve oyunculuk üzerine kapsamlı bir eğitim sürecine dahil olacak. Program kapsamında eğitim alan adaylar, yıl boyunca sahnelenecek çeşitli tiyatro oyunlarında performans sergileyerek hem yeteneklerini geliştirme hem de seyirciyle buluşma fırsatı elde edecek.