Başkan Görgel, “Kahramanmaraş için güç birliği yapmaya, vatandaşlarımıza değer katan projeleri artırmaya kararlıyız. Bu noktada imzaladığımız protokolün de şehrimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü faaliyetleri güçlendirerek sürdürüyor. Vatandaşlara yönelik hizmet kapasitesini artırmak ve toplum yararına yeni projeler hayata geçirmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Edip Çelik’in katılımıyla gerçekleştirilen imza töreni, şehrin sosyal dayanışma ağını güçlendirme noktasında önemli bir adım oldu. İmzalanan protokol çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılay; sosyal yardım, gönüllülük çalışmaları, özel gereksinimli vatandaşlara destek programları ve toplumsal dayanışmayı artıracak ortak projelerde iş birliğini daha da güçlendirecek. Kurumlar arası koordinasyonun artırılmasıyla birlikte, ihtiyaç anında daha hızlı ve etkili çözümler üretilmesini sağlayacak yeni uygulamaların da hayata geçirilmesi hedefleniyor.

“Dayanışmayı Büyüten Her Adım Şehrimizin Gücüne Güç Katıyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Şehrimizde sosyal dayanışmayı büyüten her adım çok kıymetli. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak sadece fiziki yatırımlarla değil, aynı zamanda toplumun her kesimine dokunan sosyal projelerle de sorumluluk üstleniyoruz. Bugün Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubemiz ile imzaladığımız protokol, bu anlayışın somut bir göstergesi.Bu iş birliğinin şehrimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.Kahramanmaraş için güç birliği yapmaya, insanımıza değer katan projeleri artırmaya kararlıyız. Bu vesileyle protokolün hayırlı olmasını diliyor, Şube Başkanımız Mustafa Edip Çelik nezdinde Kızılay teşkilatına teşekkür ediyorum” diye konuştu.