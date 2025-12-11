Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin ilk UNESCO Edebiyat Şehri unvanına yakışır şekilde kültür sanat etkinliklerini çeşitlendirerek sürdürüyor.

Mevlâna İdris Kültür Sanat Sezonu kapsamında izleyicilere unutulmaz bir tiyatro deneyimi sunulacak. Amerikalı yazar H. Kleinbaum’un eserinden sahneye uyarlanan ve yönetmen koltuğunda Hakan Altıner’in oturduğu “Ölü Ozanlar Derneği” oyunu, saat 20.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Aşırı disiplinle yönetilen bir yatılı okulda eğitim gören gençlerin iç dünyasına odaklanan oyun; ailelerin çocuklarına yüklediği başarı baskısını, gençlerin kendi hayallerini gerçekleştirme mücadelesini ve bu süreçte karşılaştıkları engelleri etkileyici bir dille ele alacak. Hakan Altıner, Tayfun Yılmaz ve Kahraman Sivri gibi deneyimli oyuncuların rol aldığı gösteriye tüm tiyatroseverler davet edildi.