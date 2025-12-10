Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, mahallelerin ihtiyaçlarını doğrudan yerinde tespit etmek ve kalıcı çözümler üretmek amacıyla başlattığı “Muhtarlar Buluşması” programını hız kesmeden sürdürüyor. Programın yeni durağı ise Andırın oldu. Andırın Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya başkanlık etti. Toplantıda; Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, AK Parti Andırın İlçe Başkanı Abdulkadir Kayıran, MHP Andırın İlçe Başkanı Ali Keleş, Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ yetkilileri ile mahalle muhtarları yer aldı. Toplantıda tutulan notlar, Büyükşehir Belediyesinin ilgili daireleri ile KASKİ ekiplerince incelenerek uygulanabilir çözüm projelerine dönüştürülecek.

“Sorunları Yerinde Tespit Ediliyor, Çözümleri Sahada Üretiyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, vatandaşların sesini doğrudan dinlemeyi ve sorunları sahada görmeyi önemsediklerini vurgulayarak, muhtarlarla kurulan iletişimin vatandaşların beklentilerinin karşılanmasına katkı sağlayacağını kaydetti. Kaya, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak, mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve kalıcı çözümler geliştirmek amacıyla sürdürdüğümüz Muhtarlar Buluşması programını şimdi deAndırın’da gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın sesini doğrudan dinlemek ve talepleri yerinde görmek bizim için büyük önem taşıyor. Muhtarlarımızla kurduğumuz bu güçlü iletişim sayesinde, vatandaşlarımızın beklentilerini en kısa sürede karşılayacak adımları atmaya devam edeceğiz. Muhtarlarımızın aktardığı öncelikli ihtiyaçlar ve vatandaşlarımızdan gelen talepler, ilgili daire başkanlıklarımız ve KASKİ ekiplerimiz tarafından detaylı şekilde değerlendirilecek ve kalıcı çözümler üretilecek. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin her noktasında yaşam kalitesini yükseltmek için Başkanımız Sayın Fırat Görgel öncülüğünde çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.