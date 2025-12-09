UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na Edebiyat alanında Türkiye’den dahil olan ilk şehir olma unvanını taşıyan Kahramanmaraş, edebiyat kimliğini resmiyete kavuşturan önemli bir adımı daha tamamladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen başvuru sürecinin ardından Türk Patent ve Marka Kurumu, “Edebiyatın Başkenti Kahramanmaraş” ifadesi ve logosunu marka olarak tescilledi. Böylece Kahramanmaraş hem uluslararası hem de ulusal ölçekte edebiyat şehri kimliğini resmi olarak tescillemiş oldu.

Uluslararası Unvandan Sonra Ulusal Onay

Fransa’nın başkenti Paris’te, 31 Ekim Dünya Şehirler Günü’ndeUNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na Edebiyat dalında dahil edilen Kahramanmaraş, bu unvanla dünya çapında edebiyatla anılan şehirler arasına girmişti. Şairleri, yazarları, şiir geleneği ve güçlü kültürel mirasıyla tanınan Kahramanmaraş,Türk Patent ve Marka Kurumutarafından da edebi kimliğini hukuki statüyle garanti altına aldı.Türk Patent ve Marka Kurumu’nun tesciliyle birlikte Kahramanmaraş, “Edebiyatın Başkenti” ifadesini resmi olarak kullanma hakkına sahip oldu. Bu adım; kültür, sanat, yayıncılık, festivaller, uluslararası edebiyat buluşmaları ve tanıtım çalışmaları noktasında şehre önemli avantajlar sağlayacak.

Edebiyatın Şehri, Şiirin Yurdu

Nuri Pakdil’den Necip Fazıl’a, Cahit Zarifoğlu’ndan Sezai Karakoç’a, Rasim Özdenören’den Erdem Bayazıt’a kadar pek çok ismin yetiştiği Kahramanmaraş, yüz yılı aşkın bir zamandır Türkiye’nin edebiyat damarını besleyen şehir olarak biliniyor. Şiir, yazarlık geleneği, dergicilik kültürü ve edebi hafızasıyla örnek gösterilen Kahramanmaraş, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetlerve MuhtarlıklarDairesi Başkanlığı ve Kültür, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle alınan bu tescille birlikte adını kültürel miras haritasına daha güçlü şekilde işledi. Tescille birlikte “Edebiyatın Başkenti Kahramanmaraş” ibaresi 10 yıl süreyle koruma altına alındı.