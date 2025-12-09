Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde spor alanında attığı kararlı adımların meyvelerini almaya devam ediyor. Şehri bir spor üretim merkezi ve sporcu fabrikası hâline getirme vizyonuyla sürdürülen çalışmalar, ulusal ve uluslararası arenada elde edilen başarılarla taçlanıyor.

Bu kapsamda yetişen sporculardan Rümeysa Pelin Kaya, 4 – 9 Aralık tarihleri arasında Katar’ın Doha kentinde düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası Finalinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Dünyanın birçok ülkesinden en seçkin sporcuların katıldığı organizasyonda Kaya, Trap Kadınlar kategorisinde elde ettiği üçüncülükle bronz madalyanın sahibi oldu.Uluslararası şampiyona sahnesinde başarıyla mücadele eden milli sporcu hem Kahramanmaraş’ı hem de Türkiye’yi gururlandırdı.

“Kahramanmaraş Artık Sadece Spor Konuşmuyor, Spor Üretiyor”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, milli sporcu Rümeysa Pelin Kaya’nın uluslararası arenada elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Görgel, “Kahramanmaraş’ımızı bir spor şehri ve sporcu yetiştiren bir merkez hâline getirme hedefimiz doğrultusunda ilerlerken gençlerimizin elde ettiği her başarı bu vizyonun ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösteriyor. Katar’da düzenlenen ISSF Dünya Kupası Finali’nde bronz madalya kazanan sporcu kardeşimiz Rümeysa Pelin Kaya’yı yürekten tebrik ediyorum. Şehrimizin ve ülkemizin adını gururla temsil etmesi hepimize büyük mutluluk yaşattı. Bizler sporun her dalında altyapıdan yetişen gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kahramanmaraş artık sadece spor yapan değil, sporcu üreten bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor”ifadelerini kullandı.