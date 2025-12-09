Ercan Kaplan isimli vatandaş, bir havuzun içerisinde 8 adet Anadolu semenderini görüntüledi. Nesli tehlike altında bulunan bu türün toplu halde görülmesi dikkat çekti.

Uzmanlar, Anadolu semenderlerinin yaşam alanlarının daralması, iklim değişikliği ve çevresel faktörler nedeniyle popülasyonunun giderek azaldığına vurgu yapıyor. Bu nedenle hayvanların bir arada görülmesi, hem türün davranışı hem de bölgedeki ekolojik durum açısından önemli kabul ediliyor.

Olay, mahalle sakinlerinin ilgisini çekerken görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Yetkililer, nesli tehdit altında olan türlerin korunması için vatandaşların benzer gözlemleri vakit kaybetmeden bildirmesinin önemini hatırlattı.