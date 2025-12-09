Dulkadiroğlu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi’nde bulunan müstakil bir evin ikinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan dumanlardan etkilenen bir kişi, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle dumandan zehirlenen vatandaş, ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.