Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kadın Goalball Takımı, kazandığı başarılarla şehri gururlandırmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz ay Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen 2025 Goalball Şampiyonlar Ligi’nde Avrupa ikincisi olarak tarihi bir başarıya imza atan Büyükşehir Belediyesi Goalball Kadın Takımı, 5 - 8 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Kadınlar Goalball 1. Lig’de şampiyon olarak önemli bir başarıya daha imza attı.

6’da 6 Yaparak Zirveye Pençe Attı

Birinci devresi Erzurum’da, ikinci devresi ise Antalya’daoynanan turnuvada toplam 6 maça çıkan Büyükşehir Belediyesi Goalball Kadın Takımı; Denizli Görme Engelliler Okulu Spor Kulübü, Gören Kalpler Görme Engelliler Eğitim ve Spor Vakfı Spor Kulübü, Anka Görme Engelliler Spor Kulübü, Palandöken Engelliler Spor Kulübü, Isparta Görme Engelliler Spor Kulübü ve Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü gibi zorlu rakiplerini bir bir mağlup ederek Kadınlar Goalball 1. Lig’de şampiyon oldu. Büyükşehir Belediyesi Kadın Goalball Takımı bu maçlarda rakip kaleye 63 gol gönderirken, kalesinde ise sadece 13 gol gördü.