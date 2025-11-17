Şahinbey Ampute Futbol Kulübü ile karşılaşan Başkent Ampute Futbol Spor Kulübü, rakibini penaltı atışları sonucu 9-8’lik skorla mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarındaki başarılı ev sahipliğiyle adından sıkça söz ettiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehri bir spor merkezi haline getirme hedefi doğrultusunda önemli bir organizasyona daha imza attı.

Bu kapsamda, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Kupası Finali, Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Mehmet Dizibüyük Futbol Sahası’nda gerçekleştirildi.

Finalde ülkenin iki güçlü takımı Başkent Ampute Futbol Spor Kulübü ile Şahinbey Ampute Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. Büyük bir ilgiyle takip edilen mücadelede her iki takım da yüksek tempo ve mücadele gücüyle dikkat çekti.

Tribündeki sporseverlerin coşkulu desteği eşliğinde oynanan karşılaşmanın normal süresi golsüz eşitlikle tamamlandı. 10’ar dakikalık iki uzatma devresi de gol getirmeyince Türkiye Kupası’nın sahibi penaltı atışlarıyla belirlendi. Nefes kesen penaltı serisinde rakibini 9-8’lik skorla geçen Başkent Ampute Futbol Spor Kulübü, Ampute Futbol Türkiye Kupası’nın şampiyonu oldu. Kupa sevinci ise karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle taçlandı. Büyük alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Başkent Ampute Futbol Spor Kulübü sporcuları ve teknik ekibi, Türkiye Kupası’nı kaldırarak büyük coşku yaşadı.