Kırmızı-beyazlı ekip, kamp programını Antalya’nın Lara bölgesinde bulunan Titanic Otel’de sürdürüyor.

Çarşamba günü başlayan ve 8 gün sürecek kamp kapsamında teknik heyet yönetiminde kondisyon, taktik ve dayanıklılık ağırlıklı antrenmanlar gerçekleştirilecek. Kamp sürecinde hazırlık maçları da oynanması planlanıyor.

Antalya kampının tamamlanmasının ardından futbolculara iki gün izin verilecek. İzin sonrasında Kahramanmaraş’ta yeniden toplanacak olan takım, ligin önemli karşılaşmalarından Aliağa maçı hazırlıklarına başlayacak.