İş insanı ve Onikişubatspor Kulüp Başkanı Harun Reşit Gümüşer’in kızı Avukat Hatice Gizem Gümüşer, İskenderun Anemon Otel’de gerçekleştirilen törenle Cevdet Madak ile nişanlandı.

İş dünyası, spor camiası ve cemiyet hayatından davetlilerin katıldığı törene yoğun ilgi gösterildi.

Gecede Harun Reşit Gümüşer, kızları Hatice Gizem Gümüşer ve Naz Gümüşer ile damat Cevdet Madak birlikte objektiflere yansıdı.

Endüstri Mühendisi olan Cevdet Madak’ın, otomotiv yan sanayinde faaliyet gösteren Şampiyon Filtre bünyesinde görev yaptığı, Hatice Gizem Gümüşer’in ise avukatlık mesleğini sürdürdüğü belirtildi.

Nişan töreninde sahne alan sanatçı Niran Ünsal, performansıyla davetlilere müzik ziyafeti sundu.