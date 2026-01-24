Alpedo Kervan şubelerinde geleneksel hale gelen etkinlik kapsamında, bakır dev kazanda yaklaşık 3 saat boyunca pişirilen 1 ton salep, bardak bardak vatandaşlara ikram edildi.

Yurt genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da etkisini sürdüren kış şartlarına karşı düzenlenen etkinlik, Kervan Kristal şubesi önünde gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş dondurmasının ana hammaddesi olan ve besleyici özelliğiyle bilinen salep, kış mevsiminde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Alpedo Kervan Lezzetler Grubu yetkilileri, her yıl geleneksel olarak düzenlenen bu ikramla kış günlerinde vatandaşlara küçük de olsa bir sıcaklık ve moral sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Etkinliğe katılan vatandaşlar ise, sıcak salep ikramından duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Alpedo Kervan Lezzetler Grubu yöneticilerinden Yaşar Kireçci, yaptığı açıklamada, “Vazgeçilmez keçi sütü ile hazırlanan salebimiz kış mevsiminin olmazsa olmazıdır. Soğuk günlerde vatandaşlarımızla bu lezzeti paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Herkese afiyet olsun” dedi.