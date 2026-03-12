Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik iklimini şehrin dört bir yanında yaşatmayı amaçlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, geleneksel hale gelen “İlçemde İftar Var” programını bu kez Çağlayancerit’te gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği program, birlik ve beraberlik duygularının en güçlü şekilde hissedildiği anlamlı bir buluşmaya sahne oldu. Çağlayancerit Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programda 7’den 70’e her yaştan vatandaş aynı sofrada buluşarak Ramazan’ın bereketini ve kardeşlik ruhunu birlikte yaşadı. Kurulan gönül sofraları, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini ortaya koydu. Yoğun ilginin olduğu programa Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Çağlayancerit Kaymakamı Yaşar Artar, Çağlayancerit Belediye Başkanı Yemliha Göktaş, AK Parti Çağlayancerit İlçe Başkanı Ferhat Kekil ve vatandaşlar da katıldı. Başkan Görgel, vatandaşlarla yakından ilgilenerek Ramazan aylarını tebrik etti.

“Hemşehrilerimizle Birlikte Olmanın Mutluluğunu Yaşıyoruz”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bugün Çağlayancerit’te gerçekten bereketli ve anlamlı bir gün yaşıyoruz. İlçemize kazandırdığımız toplam 854 Milyon TL’lik alt ve üstyapı yatırımının toplu açılış törenini büyük bir mutlulukla gerçekleştirdik. Çağlayancerit’imizin gelişimine katkı sunacak bu hizmetleri vatandaşlarımızın istifadelerine sunmuş olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bugün aynı zamanda Ramazan ayının bereketini ve manevi atmosferini hemşehrilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Açılış programımızın ardından iftar soframızda Çağlayanceritli kardeşlerimizle bir araya gelerek aynı lokmayı paylaşmanın, aynı duaya âmin demenin huzurunu yaşıyoruz. Bugün yaşadığımız huzur ve güven ortamının kıymetini de çok iyi biliyoruz. İçinde bulunduğumuz coğrafya bugün ateş çemberi. Ülkemizdeki güçlü devlet yapısı ve istikrar sayesinde vatandaşlarımız günlük hayatlarını huzur içerisinde sürdürebiliyor. Ülkemize kazandırılan istikrar ve güçlü yönetim anlayışı dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı ifade ediyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, ülkemizin huzurunu ve kardeşliğini her daim muhafaza etsin” diye konuştu.