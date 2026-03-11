Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini toplumun her kesimine ulaştırmak amacıyla düzenlediği kültürel ve sosyal etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Ramazan boyunca özellikle aileleri ve çocukları kapsayan etkinliklere ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, bu kez anne ve çocukların birlikte vakit geçirebileceği anlamlı bir atölye çalışmasına ev sahipliği yaptı.Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığıtarafından düzenlenen “Anne – Çocuk Ramazan Kandili Yapım Atölyesi”, Gülsüm Hanım Gümüşer Sosyal Tesisinde gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklar anneleriyle birlikte Ramazan kandili yapımını öğrenerek kendi tasarımlarını ortaya koydu.

Anne ve Çocuklar Birlikte Üretmenin Keyfini Yaşadı

Program boyunca anneleriyle birlikte el emeği ürünler ortaya çıkaran çocuklar, hem geleneksel bir Ramazan süsü olan kandilleri hazırladı hem de keyifli vakit geçirme fırsatı buldu. Renkli görüntülere sahne olan atölyede çocuklar bir yandan el becerilerini geliştirirken bir yandan da yeni arkadaşlıklar kurdu. Ailelerin birlikte üretmenin mutluluğunu yaşadığı etkinlikte, Ramazan ayının paylaşma ve birliktelik ruhu da güçlü şekilde hissedildi.

Minikler Etkinlikten Mutlu Ayrıldı

Atölye çalışmasına katılan minikler, programdan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Programın küçük konuklarından Simay Şahin, “Burada Ramazan kandili yaptık. Bunu yemek masamdan eksik etmeyeceğim. Çok güzel bir program oldu” dedi.Doruk Mirza Kaynar ise, “Buraya annem ve kuzenimle birlikte geldim. Birlikte Ramazan kandili yaptık. Burada çok güzel ve eğlenceli zaman geçirdik. Bu yaptığım kandili anneme hediye edeceğim. Annemin de bunu çok beğeneceğini düşünüyorum” diye konuştu.Ali Talha Çakmak da etkinlikte çok eğlendiğini belirterek, “Burada çok güzel Ramazan kandili yaptık. Çok eğlendim burada. Bu kandili kendi odama koyacağım. Her baktığımda bugünü hatırlayacağım. Odamın en güzel süsü olacak” ifadelerini kullandı.Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte çocuklar hem üretmenin hem de anneleriyle birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşarken, Ramazan ayının manevi atmosferi de atölye ortamında sıcak ve samimi bir şekilde hissedildi.