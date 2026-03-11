Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik İftarı, Avşar kampüsünde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı ve AK Parti Onikişiubat İlçe Başkanı Durdu Sefa Kekeç ve binlerce genç iftarda bir araya geldi.Gençlerle yakından ilgilenen Başkan Fırat Görgel, masaları tek tek ziyaret etti.

“Gençlerimiz Bizim Önceliğimiz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, gençlerin şehirlerin ve ülkelerin geleceğinde belirleyici rol oynadığını belirterek, “Gençlerimizle iftar sofrasında bulunmak gerçekten mutluluk verici. Gençlerimiz bizler için çok önemli ve yaptığımız tüm işlerimizin temeline genç kardeşlerimizi alıyoruz. Gençler için en önemli markamız olan Pusula Maraş’ı ön plana çıkarıyoruz. Burada gençlerimiz için kültür, sanat, spor, teknoloji ve teşvik edecek her türlü faaliyetlerin içerisinde Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, gençlerimizi programların içerisine katmaya çalışıyoruz. Bu amaçla, bu dönem çok sayıda kültürel gezi düzenledik ve düzenlemeye devam edeceğiz. Yaz ve kış kamplarımız oldu. Münazara kulüpleri ile gençlerimiz fikirlerini özgürce ifade etti. Gençlik kamplarımızda paylaşmayı, kardeşliği beraberce büyüttük. Kırk Altı Kafe ve Sağlık Kafe projemizi hayata geçirdik” diye konuştu.

“Gençlerimiz İçin Projelerimizi Artırarak Sürdürüyoruz”

Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin sosyal, kültürel ve eğitim hayatlarına katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini dile getiren Başkan Görgel, “Birçok spor ve kültürel yatırımları bu dönem içerisinde hayata geçiriyoruz. Şu anda Yeni Kahramanmaraş Stadyumu’nu yapıyoruz. 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde spor vadisini inşa ediyoruz. Amatör ve profesyonel sporcularımız için birden fazla spor tesisleri hayata geçiriyoruz. Bu dönem içerisinde en az 45 halı sahamızı inşa etmiş olacağız. Bu noktada şehrimizi daha iyi bir noktaya getireceğiz. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ni yeniliyoruz ve 1 yıl gibi süre içerisinde bitirmiş olacağız. Mevcutta 300 kişi olan kapasiteyi binden fazla gencimizin yararlanabileceği hale getireceğiz. Kapasitesi 3 katın üzerinde artacak” ifadelerini kullandı.