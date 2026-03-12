Başkan Görgel, “Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçelerimizde olduğu gibi Çağlayancerit’te de yatırımlarımızı ve hizmetlerimizi kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Altyapıdan üstyapıya, sosyal projelerden kırsal kalkınmaya kadar her alanda vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Son 23 ayda Çağlayancerit’e kazandırdığımız toplam yatırım bedeli 854 Milyon TL. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

6 Şubat depremlerinin ardından şehir genelinde başlatılan yeniden inşa ve ihya süreci aralıksız devam ediyor. Deprem sonrası başlatılan kapsamlı çalışmalarla şehir genelinde altyapıdan ulaşıma, sosyal yaşam alanlarından üstyapı yatırımlarına kadar pek çok proje hayata geçirilirken, tamamlanan yatırımlar bir bir vatandaşların hizmetine sunuluyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Çağlayancerit’e kazandırılan toplam 854 Milyon TL değerindeki alt ve üstyapı projeleri düzenlenen toplu açılış töreniyle hizmete alındı. Çağlayancerit Atıksu Arıtma Tesisi’nde gerçekleştirilen programa; Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Çağlayancerit Kaymakamı Yaşar Artar, Çağlayancerit Belediye Başkanı Yemliha Göktaş, AK Parti Çağlayancerit İlçe Başkanı Ferhat Kekil, KASKİ Genel Müdürü Necati Çalık ve vatandaşlar da katıldı.

“Çağlayancerit’in Altyapısına 733 Milyonluk Yatırım”

Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Göreve geldiğimiz günden bu yana geçen 23 aylık süreçte Çağlayancerit’imiz için geniş kapsamlı bir hizmet seferberliği yürüttük. Artık toparlanma sürecinin son aşamalarına yaklaşırken kalıcı yatırımlarımızı bir bir hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz yatırımların tutarı 854 Milyon TL. İlçemiz için önem arz eden Heleteİçmesuyu ve Kanalizasyon Projesi kapsamında 41 km içmesuyu, 31 km kanalizasyon ve 1 depo inşaatını gerçekleştirdik. Ayrıca 80 km içmesuyu, 30 km kanalizasyon, 13 depo ve 9 sondaj çalışmasıyla ilçemizin altyapısını yeniledik. Bu yatırımlar altyapıda sessiz ama hayati bir devrimdir. Sadece altyapıya yaptığımız yatırım tutarı 733 Milyon TL. Bu da ilçemizin 50-60 yıllık altyapı geleceğini garanti altına almış olmak demek” dedi.

“Yol Yatırımlarımız 100 Milyon TL’yi Aştı”

Çağlayancerit’in ulaşımını güçlendirmek adına önemli yol yatırımlarının da hayata geçirildiğini vurgulayan Başkan Görgel, “Yol yatırımlarımızla ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirdik. 21 kilometre asfalt, 16 bin metrekare parke ve bazalt, 10 kilometre yeni yol açımı, 32 Milyon TL’lik yol bakım onarım çalışmasıyla birlikte toplamda üstyapıya 100 Milyon TL yatırım yaptık. Aksu Mahallesi Helete’de 2,4 kilometre ve İstiklal Mahallesi Daz Yolu’nda 2 kilometre sıcak asfalt çalışmalarını tamamladık” şeklinde konuştu.

“Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesini Artıracak Çalışmalarımız Sürecek”

Başkan Fırat Görgel konuşmasını “İlçemizde ihtiyaç sahibi ailelerimize 16 Milyon TL’lik destek sağladık. Gençlere söz verdiğimiz gibi Aksu Mahallemizdeki halı sahanın yapımını bu yıl tamamlıyoruz inşallah. Tarımsal alanda da sulama kanalı, fide ve fidan dağıtımlarımızla 5,7 Milyon TL’lik destek sağladık. Bizim siyaset anlayışımız eser ve hizmet siyasetidir. Hizmet götürürken tek ölçümüz vatandaşımızın ihtiyacıdır. İşte Çağlayancerit’te yükselen bu yatırımlar, bu anlayışın en somut kanıtı. Etrafımız ateş çemberiyle çevriliyken, Ramazan ayını şehirlerimizde huzurla idrak edebiliyorsak; ilçelerimize böylesine büyük yatırımlar kazandırabiliyorsak bunun arkasında güçlü bir devlet iradesi vardır. Bu güçlü irade milletle yürüyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eseridir. Hizmetlerimizin ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum” cümleleriyle noktaladı.Başkan Görgel’in konuşmasının ardından dualar eşliğinde kurdele kesilerek Çağlayancerit’te hayata geçirilen 854 Milyon TL’lik yatırımların açılışı gerçekleştirildi.