Kahramanmaraş’ta başarılarını üst seviyeye çıkarmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Yeniden Refah Partisi teşkilatlarında yaşanan görev değişimi Türkoğlu ilçesiyle devam etti. Türkoğlu İlçe Başkanlığında değişime giden Yeniden Refah Partisi ilçe başkanı olarak görev yapan Muhammet Tanrıkulu’nun yerine Mehmet Kurt’un getirildiğini belirtti.

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada Türkoğlu İlçe Başkanlığı görevini yürüten Muhammed Tanrıkulu’nun yerine partinin değişik kademelerinde görev yapan Mehmet Kurt’un atandığı açıklandı.

HEDEF: BAŞARILARIN DEVAMINI SAĞLAMAK

Yapılan açıklamada; “Yeniden Refah Partisi olarak teşkilatlarımızın dinamizmini korumak ve hizmet anlayışımızı daha ileriye taşımak adına zaman zaman görev değişiklikleri gerçekleştirmekteyiz. Türkoğlu İlçe Başkanlığımızda yapılan bu değişim de tamamen partimizin hedeflerini büyütmek, teşkilat çalışmalarını daha güçlü bir noktaya taşımak ve ilçemizde yürüttüğümüz hizmet siyasetini daha etkin şekilde sürdürmek amacıyla yapılmıştır.

Türkoğlu Belediyesi’nin Yeniden Refah Partisi yönetiminde olması, ilçemiz için önemli bir sorumluluk ve fırsattır. Bu bilinçle yeni ilçe başkanımızla birlikte teşkilat çalışmalarımızın daha da güçleneceğine inanıyoruz. Partimiz, birlik ve istişare kültürüyle hareket ederek hem teşkilat yapısını güçlendirmeye hem de vatandaşlarımıza daha etkili hizmet sunmaya kararlılıkla devam edecektir.” İfadeleri kullanıldı.